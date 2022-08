Carregar reprodutor de áudio

Piloto da academia da Red Bull e representante da equipe DAMS na Fórmula 2, o japonês Ayumu Iwasa conquistou sua primeira pole position na categoria e larga da posição de honra na corrida 2, às 6h35 de domingo, neste fim de semana na Hungria.

A segunda posição ficou com o neozelandês Marcus Armstrong, da Hitech, e o brasileiro Felipe Drugovich foi o terceiro com a MP Motorsport. Líder da F2 2022, o paranaense ficou imediatamente à frente de seus dois rivais pelo título.

Vice-líder do campeonato, o francês Theo Pourchaire, da ART Grand Prix, foi o quarto, à frente do terceiro colocado da temporada, o norte-americano Logan Sargeant, que completou o top 5 com a Carlin.

O estoniano Juri Vips, da Hitech, ficou com o sexto lugar do quali, à frente do dinamarquês Frederik Vesti, que corre pela ART Grand Prix e é da academia da Mercedes. O oitavo foi o norueguês Dennis Hauger, da Prema.

O brasileiro Enzo Fittipaldi, da Charouz, ficou com o nono lugar e larga em segundo na corrida deste sábado às 13h, atrás do pole reverso, o australiano Jack Doohan, da UNI-Virtuosi. Veja o resultado do quali no Hungaroring na tabela abaixo. As corridas passam no BandSports.

F1 AO VIVO: Veja DEBATE sobre os treinos do GP DA HUNGRIA; quem é o favorito para a pole position?

TELEMETRIA: RICO PENTEADO analisa quem pode chegar na FRENTE na HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: