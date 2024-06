Max Verstappen garante que “as pessoas sempre inventam histórias” e que não tem nada a ver com a renovação de Sergio Pérez por mais dois anos com a Red Bull na Fórmula 1.

A renovação de Pérez surpreendeu a todos, que em vez de assinar uma prorrogação de contrato por apenas mais uma temporada, como era habitual até agora, o anunciado foi um novo acordo por mais dois anos, especificamente até o final de 2026.

Claro que, como confirmou Helmut Marko, embora o contrato supostamente termine em 2026, há uma série de cláusulas que o tornam a típica renovação 1+1 , pelo que nada garante que o piloto mexicano continue por muito tempo na equipe austríaca assim que a temporada de 2025 terminar.

Porém, na tentativa de encontrar uma explicação para a renovação de dois anos de Pérez, muitos rapidamente apontaram para seu companheiro de equipe, Verstappen, pois acredita-se que o atual tricampeão mundial está muito feliz com Checo como companheiro de equipe por dois motivos: ele conhece os objetivos da equipe (por enquanto) e não o pressiona.

No fim de semana passado, o atual líder da F1 foi convidado para a BBC Radio 5 Live em Montreal e lançaram esse boato sobre ele, sua resposta foi muito clara e ele negou categoricamente que tivesse algo a ver com a renovação de Checo por mais dois anos.

"Acho que essa decisão não tem nada a ver com essas suposições”, disse Verstappen. “As pessoas sempre inventam histórias, mas isso não tem nada a ver. No momento, estou feliz com tudo, tenho contrato até 2028 e minha intenção é correr pela Red Bull até que o contrato termine, independentemente do que acontecer a esse respeito.

“Nem sei o que vai acontecer depois disso (2028), porque não tenho certeza se quero continuar minha carreira. Mas também procuro não pensar nisso”, explicou.

Quando questionado sobre o que pensava sobre a renovação de Checo, Verstappen reconheceu que estava feliz porque foi algo bom para a estabilidade mental do companheiro e porque manteve a boa dinâmica e harmonia da equipe.

“Estou feliz que Sergio tenha renovado o contrato, agora ele sabe o que vai fazer nos próximos anos e isso com certeza será bom para ele”.

“Sempre trabalhamos muito bem juntos, há muita consistência na equipe e isso é importante”, concluiu.

