A NASCAR Brasil Series fechou a programação da etapa de Potenza (MG) neste domingo. A vitória da corrida 2 ficou com Gabriel Casagrande, que teve que segurar o ímpeto do líder do campeonato, Léo Reis.

Os dois pilotos travaram grandes disputas por boa parte da corrida, especialmente após a relargada final, no último minuto da prova. Lourenço Beirão fechou na terceira colocação. Cacá Bueno, que estreou pela categoria, finalizou em quarto.

Na categoria Challenge, Victor Andrade levou a melhor, com a sexta posição no geral.

A Corrida

Witold Ramasauskas foi o pole position, tendo ao seu lado Gabriel Casagrande, que logo assumiu a ponta no início da corrida.

Beto Monteiro, Dorivaldo Gondra e Alexandre kaue, em momentos diferentes, rodaram nas primeiras voltas.

Aos poucos, Léo Reis, que escalou o pelotão nos primeiros minutos, se aproximou de Casagrande e começou a travar batalha pela liderança no início da segunda metade da corrida.

Os dois protagonizaram um duelo particular, abrindo grande vantagem sobre o terceiro colocado, Lourenço beirão.

Com cinco minutos para o final, o safety car foi acionado após o carro de Léo Yoshii parar na pista.

A relargada aconteceu com 1 minuto para o final e novamente a briga foi entre Casagrande e Léo Reis, com vantagem para o bicampeão da Stock Car. Na categoria Challenge, a vitória ficou com Victor Andrade, terminando na sexta colocação no geral.

Cacá Bueno foi o quarto colocado, logo atrás de Lourenço Beirão, que completou o pódio.

A próxima etapa da NASCAR Brasil acontece em interlagos, no dia 4 de agosto.

Resultado

Pos. # Piloto Cat. Dif. 1 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID BR 2 32 LEO REIS(R) BR 0,420 3 20 LOURENCO BEIRAO /R DIAS BR 2,637 4 0 CACÁ BUENO BR 4,081 5 4 CAYAN CHIANCA(R) BR 4,512 6 22 VICTOR ANDRADE(R) CH 5,465 7 16 ANTONIO JUNQUEIRA(R) BR 7,576 8 56 GABRYEL ROMANO(R) CH 7,621 9 28 GUI BACKES CH 8,103 10 63 LUIS TROMBINI(R) /G GIROTTO CH 9,072 11 46 VITOR GENZ BR 9,463 12 88 BETO MONTEIRO /L LOPES(R) BR 10,838 13 87 JORGE MARTELLI /RO SPERAFICO CH 11,981 14 39 MARCEL JORAND(R) CH 12,412 15 27 SERGIO RAMALHO /L MENDES BR 18,229 16 1 NICK MONTEIRO(R) CH 35,232 17 14 THIAGO LOPES CH 41,182 18 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BR 1 Lap 19 57 FELIPE TOZZO CH 1 Lap 20 33 BRENDON ZONTA /A KAUE CH 1 Lap 21 77 DORIVALDO GONDRA JR /V BRITO BR 3 Laps 22 78 LEO YOSHII CH 4 Laps 23 12 EDSON REIS CH 4 Laps

Veja como foi

