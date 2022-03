Carregar reprodutor de áudio

O brasileiro Felipe Drugovich iniciou literalmente com o pé direito sua participação na 2ª etapa da Fórmula 2 2022, que nesta sexta-feira (25) realizou seu único treino livre e a tomada de tempos que definiu o grid de largada das duas provas da rodada.

A primeira atividade no Jeddah Corniche Circuit foi realizada no início da manhã (horário brasileiro), quando Drugovich, que compete pela equipe holandesa MP Motorsport, foi o mais rápido depois de duas interrupções com bandeira vermelha.

Quatro horas depois, os pilotos partiram para a tomada de tempos, igualmente marcada por bandeiras vermelhas: três no total. Drugovich foi um dos últimos a ir à pista na primeira parte da sessão classificatória, quando chegou a ser líder por alguns instantes.

Depois, o piloto de Maringá (PR) caiu para a 5ª posição. Na sequência, após colocar seu segundo set de pneus novos, voltou à pista. Porém, outras duas bandeiras vermelhas atrapalharam e Drugovich foi obrigado a voltar aos boxes duas vezes depois de ter perdido posições e figurar apenas em 13º.

O traçado de 6.174 metros foi liberado novamente quando faltavam cinco minutos para o encerramento da tomada de tempos. Drugovich foi “cirúrgico” em uma de suas poucas voltas “limpas” e cravou um tempo cerca de seis décimos de segundo mais rápido que o estabelecido até então pelo neozelandês Marcus Armstrong. Depois, o holandês Richard Verschoor ainda marcaria uma volta rápida, mas dois décimos de segundos mais lenta que a registrada pelo brasileiro.

Desta forma, repetindo Silverstone em 2020, Felipe Drugovich comemorou a conquista de sua segunda pole position na F2. Neste sábado (26), de acordo com o regulamento, que determina a inversão do grid entre os 10 primeiros, Drugovich largará em 10º. No domingo, dia da prova mais valiosa em termos de pontuação, sendo a mais importante de cada etapa da F2, o brasileiro partirá da primeira posição no grid de largada.

“Foi a volta da minha vida”, resumiu Drugovich após conquistar a pole. “O dia foi fantástico, mas a tomada foi complicada, com muitas bandeiras vermelhas. Porém, na hora que foi preciso, deu tudo certo. O carro esteve ótimo sempre, foi necessário apenas encontrar o momento certo. Foi uma volta realmente excepcional, estou muito contente. Se Deus quiser, nos próximos dois dias tudo dará certo também”, finalizou, referindo-se às duas provas da etapa, que terão transmissão pelo BandSports.

Confira a programação da 2ª etapa da Fórmula 2 (horários de Brasília):

SÁBADO (26)

9h30 – Sprint Race – 20 voltas

DOMINGO (27)

10h55 – Feature Race – 28 voltas

