Depois de uma pausa de praticamente um mês, a Fórmula 2 está de volta e, junto com ela, está Felipe Drugovich, que disputará a 11ª etapa da temporada no próximo final de semana no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Líder do campeonato, o brasileiro retorna animado e renovado depois de uma rápida passagem pelo Brasil.

“Nossa última etapa foi no final de julho, na Hungria, então aproveitei essa pausa para cumprir alguns compromissos e visitar a família e os amigos no Brasil”, contou o piloto de 22 anos, que soma 180 pontos na liderança, 21 a mais que o vice-líder, o francês Theo Pourchaire.

Spa-Francorchamps é, como para a maioria dos pilotos, uma das pistas favoritas de Felipe Drugovich. “Gosto muito de Spa. Em 2020 tivemos uma etapa aqui, que não foi muito boa para nós, mas acho que o potencial estava lá”, relembrou, que naquele ano fazia uma vencedora temporada de estreia na F2 pela MP Motorsport, a mesma equipe pela qual compete este ano.

Drugovich, vencedor de quatro provas nesta temporada, aposta em um bom final de semana na Bélgica.

“É uma pista em que podemos andar bem. Vamos utilizar pneus de compostos médios e duros, que sempre combinam bem com nosso carro”, analisou o piloto de Maringá (PR). “Estamos confiantes. Ao longo desta pausa tivemos um tempo muito bom para analisar os erros e voltar com tudo em busca do título da temporada. Estamos melhor preparados e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, finaliza.

Todas as atividades da 11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 2 terão transmissão ao vivo pelo BandSports. O treino único e a tomada de tempos serão realizadas na sexta-feira (26), enquanto as duas provas serão disputadas no sábado e no domingo.

