F2 - Brasil forma primeira fila na Bélgica: Drugovich conquista pole e Fittipaldi larga de P2

Seguindo a Fórmula 1 neste fim de semana na Bélgica, a Fórmula 2 realiza a décima primeira etapa da temporada 2022. E na classificação, o brasileiro e líder do campeonato, Felipe Drugovich, conquistou a pole enquanto Enzo Fittipaldi largará logo ao lado, em segundo!

Na temporada 2022 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

Logo no começo da classificação, Jack Doohan rodou na primeira curva. Na sequência, Juri Vips ocasionou uma bandeira vermelha após perder o controle do carro sozinho por ter passado na zebra e a sessão precisou ser paralisada.

Após o retorno da sessão, o líder do campeonato Felipe Drugovich assumiu a liderança da sessão baixando o tempo a cada volta que dava na pista conquistando a pole com 1:58s23. Enzo Fittipaldi, que vem apresentando bons resultados e uma constância no campeonato, foi subindo gradativamente na tabela até fechar em P2 marcando o tempo de 1:58s615.

Completam o top 10: Sargeant, Doohan, Beckmann, Lawson, Verschoor, Pourchaire, Daruvala, Boschung. Aplicando a inversão do grid para a corrida de sábado, Boschung é o pole, Daruvala o segundo colocado e Pourchaire o será o P3. Drugovich larga de 10º e Fittipaldi será o 9º.

