Kush Maini, da Invicta, venceu o sprint do GP do GP da Hungria da Fórmula 2, neste sábado (20), em corrida marcada por disputa entre pneus duros e macios. Richard Verschoor chegou em primeiro, mas foi desclassificado por prancha de madeira do assoalho não estar nos requisitos de grossura necessário para o carro, gerando a punição da FIA. Gabriel Bortoleto e Enzo Fittipaldi também sofreram com os pneus, terminando em 17° e 22°, respectivamente.

Apesar de largarem bem e manterem boas posições no início da corrida, os brasileiros sofreram com os pneus e Fittipaldi, na 23ª volta, teve uma disputa com Dennis Hauger que causou a saída da pista pelo brasileiro e o pneu estourado, resultando na última colocação.

Apesar do holandês liderar a largada, ele perdeu posições para Kimi Antonelli, que defendeu, mas não aguentou os ataques, devido ao desgaste dos pneus macios, resultando na volta aos boxes e retornando no fim do grid.









Em uma corrida com clima mais ameno que sexta-feira e sem chuvas, Verschoor e Maini se mantiveram nas duas primeiras colocações depois da disputa com Antonelli. Kush Maini até pressionou, mas o holandês ganhou vantagem para o rival. Martins ficou longe dos dois por mais de 11 segundos.

No final da corrida, teve disputa tripla entre os Jak Crawford, Ollie Bearman e Juan Manuel Correa, disputando a posição lado a lado, mesmo sem valer pontos.







