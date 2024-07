F2: Antonelli vence após vacilo de Hadjar e Aron; Bortoleto em 4°

O piloto júnior da Mercedes, Kimi Antonelli, conquistou a vitória na corrida principal no GP da Hungria da Fórmula 2, em uma corrida interrompida por duas intervenções do safety car. Gabriel Bortoleto terminou em quarto lugar, enquanto Enzo Fittipaldi terminou logo atrás, em quinto.

Largando em sétimo, como o piloto mais bem colocado com pneus duros, Antonelli progrediu para quinto nas trocas iniciais, mas foi promovido à liderança quando o safety car foi acionado pela primeira vez na sétima volta, quando o pole position Paul Aron, da Hitech, colidiu com Zane Maloney, da Rodin.

Apesar da vantagem de seis segundos, Antonelli precisava de uma nova interrupção para ter alguma esperança de conquistar a vitória, o que foi atendido na 22ª volta, quando Amaury Cordeel, da Hitech sofreu um acidente na Curva 4.

Com a possibilidade de usar pneus macios e voltar à pista em quinto, o piloto da Prema fez um progresso imediato, passando Dennis Hauger, da MP Motorsport, e Fittipaldi, em uma única volta, antes de completar sua corrida na liderança apenas duas voltas depois.

Aron largou na pole position, entrando na corrida como favorito para conquistar sua primeira vitória na temporada e diminuir a diferença para Isack Hadjar (Campos), que deveria largar em terceiro. Essa expectativa aumentou à medida que os carros se alinharam no grid, com Campos falhando bizarramente em tirar Hadjar do pitlane antes que a luz vermelha fosse acionada para fechar a saída, o que significava que ele teria de largar dos boxes.

Mas, depois desse momento de esperança para Aron, o dia do estoniano caiu rapidamente, pois uma largada ruim o fez cair para sétimo na saída da Curva 1. As coisas pioraram na sétima volta, quando ele julgou mal o ritmo de Maloney na Curva 2 e entrou em contato com a traseira do Rodin, fazendo com que ele mesmo rodasse e causasse a retirada dos dois carros.

Nesse meio tempo, Hadjar estava progredindo e se beneficiou de uma parada sob o safety car para trocar para pneus duros. Mas isso foi desfeito pela segunda intervenção, que o fez ser ultrapassado por aqueles que haviam feito uma parada igualmente barata para pneus macios no final da corrida, o que fez com que ele terminasse em 18º.

Victor Martins (ART) foi o segundo colocado depois de uma largada rápida de quinto para a liderança na primeira curva, com Richard Verschoor(Trident) em terceiro, depois de seguir a mesma estratégia de Antonelli e deslocar Gabriel Bortoleto (Invicta) para a última posição do pódio na última volta.

Como resultado dos problemas dos que estão no topo da tabela, Antonelli subiu de nono para sexto na classificação dos pilotos e está a 55 pontos do primeiro lugar. Hadjar continua no topo da classificação, com sua vantagem de 18 pontos sobre Aron inalterada. Bortoleto, depois de Maloney, subiu para terceiro, 30 pontos atrás. Enzo Fittipaldi está 10° lugar no campeonato de pilotos, com 55 pontos.

F2 Hungria - Resultados da corrida



LANDO POLE E MAX 3º na Hungria, com PANCAS de PÉREZ e TSUNODA, Russell ELIMINADO no Q1, CHUVA e caos

Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!