A Fórmula 2 realiza neste fim de semana a nona etapa da temporada 2024, entrando na reta final do campeonato. A categoria acompanha a Fórmula 1 em sua passagem pelo Hungaroring, na Hungria.

Isack Hadjar chega na liderança com 132 pontos contra 117 de Paul Aron, que teve uma passagem desastrosa por Silverstone. Zane Maloney subiu para terceiro com 101 contra 98 de Gabriel Bortoleto. Já Enzo Fittipaldi é o 10º com 48.

Já a F3 realiza a oitava e antepenúltima etapa de 2024. Com o campeonato se aproximando do fim, a disputa é bem equilibrada. Gabriele Mini lidera com 119 pontos contra 113 de Arvid Lindblad e 112 de Luke Browning.

Confira a programação da F2 e da F3 na Hungria:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 04h50 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h25 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

