*Atualização: Novalak e Stanek foram punidos com a perda de cinco posições no grid da sprint race pois a equipe Trident não colocou os jogos de pneus dos pilotos no parque fechado após o quali

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana na Arábia Saudita, a Fórmula 2 realiza a segunda etapa da temporada 2023. E na classificação, Victor Martins foi o mais rápido, garantindo a pole position do domingo, com Oliver Bearman em segundo.

Já Enzo Fittipaldi foi apenas o 14º, 13º com a punição supracitada, largando de tal posto em ambas as corridas do fim de semana. No sábado, é Jak Crawford quem sai na pole ao lado de Ralph Boschung devido à inversão do top 10.

Na temporada 2022 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

Após a etapa de abertura no Bahrein, Theo Pourchaire lidera com o campeonato com 32 pontos, quatro a mais que Ralph Boschung, em segundo, enquanto Enzo Fittipaldi é o 12º na classificação, com três tentos conquistados.

Quase na metade da sessão a bandeira vermelha foi acionada. Verschoor perdeu o controle do carro e acabou rodando no último setor, ficando parado em uma zona perigosa. A classificação foi retomada após cinco minutos.

A dois minutos do fim, mais uma bandeira vermelha, agora causada por Leclerc, que ficou com o carro parado na parte final do circuito. Com isso, a sessão não foi reiniciada.

No final, Victor Martins foi o mais rápido, garantindo a pole position do domingo, com Oliver Bearman em segundo. Completaram o top 10: Theo Pourchaire, Jack Doohan, Jehan Daruvala, Ayumu Iwasa, Frédérik Vesti, Kush Maini, Ralph Boschung e Jak Crawford. Enzo Fittipaldi foi apenas o 14º.

Aplicando a inversão das dez posições, Crawford é o pole position da corrida do sábado, tendo ao seu lado na primeira fila Boschung, enquanto o líder Pourchaire sai em 10º e Fittipaldi mantém o P14.

A F2 volta à pista de Jeddah amanhã, para a primeira das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 12h10, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

