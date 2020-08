A primeira corrida da Fórmula 2 do final de semana em Barcelona foi muito movimentada e marcada pelas entradas do safety car. No final, Nobuharu Matsushita fez uma incrível prova de recuperação para vencer após largar em 18º. Já o brasileiro Felipe Drugovich fez uma parada durante a primeira entrada do carro de segurança e terminou em oitavo.

A entrada do safety car devido ao abandono de Giuliano Alesi, a segunda da prova, já na volta 23 de 37, fez boa parte do grid mudar a estratégia, entrando uma segunda voz nos boxes para trocar de pneus. Com isso, o japonês, que é companheiro de Drugovich, subiu 14 posições e ultrapassou o então líder Yuki Tsunoda na relargada para vencer.

A terceira intervenção do safety car se deu com o abandono de Roy Nissany e seguiu até o estouro do cronômetro, deixando apenas a última volta com bandeira verde. No final, Matsushita deu à MP Motorsport mais uma vitória e a quinta do piloto japonês na F2, com uma vantagem de 1s2 sobre Robert Shwartzman.

Shwartzman chegou a estar na frente no início da prova após uma largada forte, que o permitiu ultrapassar o pole Callum Ilott, seguidos por Mick Schumacher. A primeira entrada do safety car veio ainda na primeira volta, quando Marcus Armstrong, piloto da Academia da Ferrari, acabou indo parar na brita.

Com a primeira rodada de paradas concluída, a chegada do safety car pelo abandono de Alesi mudou o panorama da corrida, com os ponteiros indo para os boxes novamente. Com isso, Yuki Tsunoda, com pneus já desgastados, subiu para a ponta e conseguiu segurar muito bem seus principais rivais até ser ultrapassado por Matsushita.

No final, o japonês da MP cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de Shwartzman e Guanyu Zhou completando o pódio após uma boa performance nas voltas finais.

Felipe Drugovich foi o sétimo e largará em segundo na corrida do domingo. Na pole, o italiano Luca Ghiotto, da equipe Hitech. Pedro Piquet havia terminado em décimo, mas tomou uma punição de cinco segundos por descumprir normas de safety car, caindo para a 14ª posição. Já Guilherme Samaia foi o 16º.

Confira a classificação final da Corrida 1 da Fórmula 2 em Barcelona:

Enquanto isso, na Fórmula 3, a vitória ficou com Jack Hughes, sendo o primeiro triunfo do piloto e da equipe HWA da temporada 2020. O britânico superou o pole e líder do campeonato Logan Sargeant para vencer.

Hughes, que está em sua temporada na F3, passou Sargeant por fora na Curva 1 durante a sétima volta de 22 e conseguiu manter uma boa vantagem para o piloto da Prema, vencendo com 2s3 de vantagem para Liam Lawson, que acabou passando o americano na antepenúltima volta da corrida.

A prova também foi marcada pelo safety car, que entrou logo na primeira volta após Bent Viscaal, que venceu uma prova em Silverstone, rodou e parou na brita na Curva 5. Sargeant, que ainda estava na pole, conseguiu manter a dianteira para Hughes na relargada na quarta volta, com Lawson já em terceiro.

Mas Sargeant não conseguiu segurar o piloto da HWA e foi ultrapassado já na primeira oportunidade que Hughes teve de ativar o DRS. O britânico conseguiu abrir vantagem, mas logo o safety car entrou na pista novamente. Na segunda relargada, Hughes conseguiu escapar novamente. Os brasileiros não conseguiram obter bons ganhos na prova. Enzo Fittipaldi terminou em 13º, enquanto Igor Fraga foi apenas o 24º. A F3 volta à pista amanhã e a corrida terá como pole o italiano Matteo Nannini, que terminou em décimo.

Confira a classificação final da Corrida 1 da Fórmula 3 em Barcelona:

Q4: O grid para o GP da Espanha com Allam Khodair e Ubiratan Leal

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?