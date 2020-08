O piloto da Fórmula 2 Sean Gelael não chegou a completar a corrida deste sábado em Barcelona, com apenas duas curvas para o final e precisou ser levado ao hospital porque não conseguia sair sozinho do carro.

Segundo um comunicado divulgado pela FIA, o piloto indonésio, que corre pela equipe DAMS, precisou de ajuda do socorro médico para sair do carro e foi transferido para um hospital próximo para exames.

"A FIA informa que houve um incidente durante a volta final da primeira corrida da Fórmula 2 hoje, em Barcelona, envolvendo Sean Gelael", diz o documento. "O piloto da DAMS foi atendido imediatamente pelo serviço de emergência e a equipe médica".

"Ele foi extraído pela equipe médica no local e transferido de ambulância para o Hospital General De Granollers para exames de precaução".

Uma possível razão para o caso é que o piloto tenha passado mal com o calor de Barcelona. Ao longo do final de semana os pilotos vêm reclamando de como o calor tem sido intenso, principalmente quando estão dentro do carro.

A corrida teve vitória de Nobuharu Matsushita, piloto da MP Motorsports e companheiro de equipe de Felipe Drugovich, que largou em 18º e se recuperou no grid com o auxílio das entradas do safety car. O brasileiro terminou em sétimo e larga na segunda colocação na prova do domingo.

Q4: A classificação para o GP da Espanha com Allam Khodair e Ubiratan Leal

