Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana em Jeddah, a Fórmula 2 realiza a penúltima etapa da temporada 2021. E na classificação,o líder Oscar Piastri foi o mais rápido entre os pilotos do grid, garantindo a pole position para a prova do domingo, a quarta consecutiva enquanto Liam Lawson, que terminou em 10º, sai na frente na primeira corrida do sábado. Entre os brasileiros, Felipe Drugovich foi o 5º, saindo em 6º na prova de amanhã, enquanto Enzo Fittipaldi foi o 18º e Guilherme Samaia o 20º.

Na temporada 2021 da F2, são disputadas três provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 4 pontos.

Enquanto isso, a primeira corrida do sábado tem seu grid definido com a inversão dos 10 primeiros colocados. E o resultado desta prova define as posições da segunda, novamente com a inversão dos doze primeiros.

Já na noite saudita, a sessão começou dez minutos atrasada em relação ao horário marcado, mas sem explicações maiores por parte da categoria.

O líder do campeonato, Oscar Piastri foi o mais rápido da classificação, com 01min40s878. Em segundo ficou seu companheiro de equipe, Robert Shwartzman. Com isso, Piastri, da Prema, conquistou a pole position da prova do domingo, a terceira do final de semana. Essa é a quarta pole consecutiva do australiano, que aumenta a vantagem para Zhou no campeonato para 40 pontos.

Completaram o top 10: Théo Pourchaire, Christian Lundgaard, Felipe Drugovich, Guanyu Zhou, Ralph Boschung, Jüri Vips, Marcus Armstrong e Liam Lawson. Enzo Fittipaldi foi o 18º e Guilherme Samaia o 20º. Este é o grid de largada da terceira e última prova do fim de semana, que será realizada no domingo.

Aplicando a inversão das 10 posições, Liam Lawson, da Hitech, ficou com a pole position da primeira corrida da temporada, que será realizada neste sábado (04). Entre os brasileiros, Drugovich sairá de sexto, enquanto Fittipaldi e Samaia manterão suas posições.

A F2 volta à pista de Jeddah no sábado para as duas primeiras corridas do final de semana na Arábia Saudita. As largadas das provas um e dois estão marcadas para 09h30 e 15h40, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

DIRETO DO PADDOCK: Horner chama Wolff de 'covardão', Hamilton detona Red Bull e Max fala de possível batida

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: