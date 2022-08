Carregar reprodutor de áudio

Largando da quarta posição, Theo Pourchaire fez uma grande exibição na corrida 2 da Fórmula 2 na Hungria, voltando a vencer após três meses, com Enzo Fittipaldi em segundo. E o bom resultado do francês vem na esteira de uma prova difícil para Felipe Drugovich, que terminou apenas na nona posição, vendo sua vantagem no campeonato cair para menos da metade.

O francês da ART Grand Prix saiu de quarto, mas já subiu para segundo antes do pitstops, e uma parada ruim do piloto da Hitech permitiu que Pourchaire assumisse a ponta, à frente de Fittipaldi. E apesar do brasileiro da Charouz baixar a diferença no final, ele não conseguiu lutar pela vitória.

Com Drugovich perdendo várias posições nas voltas finais para terminar em nono, a diferença entre os rivais caiu de 44 para apenas 21 pontos, com quatro etapas ainda pela frente no campeonato. Ayumu Iwasa, que largou na pole, completou o pódio em terceiro.

Armstrong assumiu a liderança em cima de Iwasa já na saída, com os quatro primeiros colocados de pneus macios.

Ayumu Iwasa, DAMS

Já Logan Sargeant, que também está na luta pelo título, saiu de quinto, mas com uma largada ruim, acabou perdendo seis posições. Fittipaldi, que largou em nono, estava em quinto na quarta volta.

Drugo foi o primeiro a parar para colocar pneus médios na volta sete, o que levou os outros pilotos do top 3 aos boxes na volta seguinte. Mesmo com uma volta para acelerar, o brasileiro viu Pourchaire saindo dos pits à sua frente, passando Armstrong na volta seguinte.

Com dificuldades para tirar rendimento dos pneus médios, Drugovich perdeu novamente a quarta posição para Armstrong na volta 23. E nas voltas finais o brasileiro ainda foi perdendo posições para Vesti, Verschoor, Vips e Lawson.

Com os resultados do domingo, Drugovich chega a 180 pontos, mas vê Pourchaire se aproximando bastante com 159, enquanto Sargeant perde fôlego na disputa, ficando com 119. Com dois pódios no fim de semana, Fittipaldi salta para quarto no campeonato com 100 pontos.

A Fórmula 2 também entra em sua pausa de verão, retomando as atividades com uma sequência tripla de etapas na Bélgica, Holanda e Itália, antes de mais dois meses de intervalo para a final em Abu Dhabi no fim de novembro.

Confira o resultado da corrida 2 da Fórmula 2 na Hungria:

