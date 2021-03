Guilherme Samaia chegou muito perto dos pontos nas duas primeiras corridas que abriram a temporada da Fórmula 2 neste sábado (27) em Sakhir, no Bahrein. O piloto da Charouz foi o 11º colocado nas duas corridas Sprint, de 23 voltas, nas quais os vitoriosos foram o neozelandês Liam Lawson, da Hitech, e o australiano Oscar Piastri, da Prema.

Samaia estava com os pontos a seu alcance na primeira prova. Em recuperação, ocupava a nona colocação, na qual recebeu a bandeira quadriculada. Entretanto, ele foi punido com a adição de cinco segundos a seu tempo de corrida por excesso de velocidade durante o período do Safety Car Virtual, que obriga os pilotos a reduzirem o ritmo na pista em 35% do normal sem que se faça necessária a intervenção do carro de segurança na pista. Assim, o piloto da Charouz foi classificado como o 11º colocado.

“Foi uma pena, porque a nona colocação me colocaria em segundo no grid invertido da segunda corrida, e a primeira havia sido muito boa. O carro e a equipe me permitiram fazer uma boa recuperação e fiquei feliz com o desempenho”, disse Samaia.

Samaia fez jus à fama de bom largador e de 11º já estava na oitava posição na chegada à primeira curva. Mas uma batida envolvendo Christian Lundgaard e Dan Ticktum causou uma confusão na saída da curva 1 e Samaia teve de desviar por fora da pista, na área de escape, perdendo várias posições. O brasileiro continuou na caça e se recuperou até chegar, novamente, à 11ª posição – em ambas, foi o brasileiro mais bem classificado nos resultados (Felipe Drugovich, da UNI-Virtuosi foi 16º e 14º, e Gianluca Petecof, da Campos, foi 17º e 13º).

"Foi um dia de altos e baixos. A primeira corrida foi muito boa, mas a punição deixou um gosto meio amargo e a projeção de que a segunda corrida poderia ser excelente caso eu largasse mesmo em segundo. De qualquer forma, a corrida da noite já foi um pouco mais confusa, mas consegui manter um ritmo bom depois de ter me envolvido naquela bagunça da curva 1 que complicou muito a minha corrida. Fizemos o possível hoje”, disse.

O brasileiro diz que ainda há espaço para melhora. “Acho que erramos um pouco no acerto do carro, porque agora já sabemos onde melhorar; entretanto, só tenho a agradecer a equipe por me colocar na briga. Os pontos estavam em nosso campo de visão hoje, bem próximos, mas a coisa não foi muito para o nosso lado hoje, especialmente pelo fato de não termos tido um quali muito suave. No fim das contas, estou contente porque estamos, definitivamente, na briga por pontos”, comentou.

