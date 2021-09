A sexta de oito etapas da Fórmula 2 acontece neste final de semana no circuito de Sochi, na Rússia, como preliminar da 15ª etapa da Fórmula 1. Pela primeira vez em 2021, as três categorias estarão juntas no mesmo evento: F1, F2 e também a F3. Em uma pista que é pouco usada durante o ano, as duas categorias de acesso deverão servir de ‘vassoura’ para a Fórmula 1, na função de limpar e emborrachar os 5.848 metros do traçado russo.

E Guilherme Samaia, da Charouz Racing System, vai para a etapa da Fórmula 2 esperando sorte distinta ao que sofreu em Monza, na Itália, na prova passada. Com problemas técnicos no carro, o paulistano de 24 anos não conseguiu completar nenhuma das três corridas.

“O que aconteceu em Monza é inaceitável, e só espero que estas questões tenham sido resolvidas de uma vez por todas”, disse.

Em Sochi, uma pista mais técnica, Samaia acredita que não será fácil de acertar o carro justamente pela condição da pista no momento em que os carros da Fórmula 2, de 620 cavalos de potência, forem para o asfalto.

“Sochi tem uma pista técnica, cheia de curvas de média e baixa velocidade, mas com retas longas, o que torna muito importante uma boa saída de curva e boa tração. Vai ser difícil de acertar o carro porque a pista é pouco usada.”

“A gente começa com muita sujeira e a evolução vai ser muito grande”, explicou. “Nesta pista, mais do que em qualquer outra, nós e a Fórmula 3 vamos servir de vassoura para a Fórmula 1”, brincou. “No mais, só espero só ter um final de semana livre de problemas, conseguir andar e construir uma etapa positiva do meu lado”, comentou.

As atividades de pista do fim de semana da Fórmula 2 em Sochi preveem um treino livre de 45 minutos e a classificação na sexta-feira (24); no sábado (25) acontecem as duas primeiras corridas Sprint, de 21 voltas cada, às 4h30 e 10h45 (sempre no horário de Brasília); no domingo (26), a prova longa de 30 voltas tem largada às 5h20. Todas as provas terão transmissão ao vivo pelo Bandsports.

