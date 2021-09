Após rápida adaptação ao carro da Fórmula 2 em sua estreia na categoria em Monza, Enzo Fittipaldi agora disputa mais uma etapa da categoria neste final de semana em Sochi, na Rússia, onde será estreante. Está será apenas a segunda rodada tripla de Enzo na F2, já que o jovem piloto foi promovido recentemente pela equipe Charouz Racing para correr na reta final da temporada.

“Estou muito feliz em estar competindo na F2 e estou preparado para esse desafio inédito. Minha estreia foi muito especial, fiquei muito feliz com o que consegui mostrar na pista e vamos em busca de resultados melhores na Rússia. Nosso ritmo estava muito bom em Monza e acredito que podemos evoluir cada vez mais”, disse Enzo.

Com histórico de respeito no automobilismo europeu, que inclui o título da F4 Italiana em 2018, o vice-campeonato da F-Regional Europeia em 2019 e sua temporada de estreia na F3 em 2020, Enzo também conquistou o melhor resultado da Charouz Racing na história da F3 com um segundo lugar na Hungria.

Com diversas ultrapassagens nas corridas que disputou em Monza na F2, ele foi destaque com um nono lugar conquistado na pista, que apenas não se concretizou por conta de uma punição aplicada pela FIA. O brasileiro também fez cinco ultrapassagens na segunda corrida do final de semana e agora acredita em um top-10 em Sochi.

“Tenho certeza de que estamos no caminho certo para evoluir a cada corrida com a equipe. Vamos focar bastante ao longo desta semana para seguir me adaptando bem ao carro e só tenho a agradecer a todos que me ajudaram a chegar aqui, é realmente um sonho realizado”, comentou Enzo.

As atividades de pista da F2 começam nesta sexta-feira (24) em Sochi com um treino livre às 04h05 (horários de Brasília) e o classificatório às 10h25. A corrida 1 será no sábado (25) às 04h30, enquanto a segunda corrida acontecerá no mesmo dia às 10h45. A terceira e última corrida da etapa está marcada para o domingo (26), com largada a partir das 05h20.

F1: SAINZ ridicularizou BARRICHELLO? Entenda CONTEXTO da declaração do espanhol sobre brasileiro

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: