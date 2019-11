Depois de largar na pole position na corrida 1 da etapa de Abu Dhabi da Fórmula 2, o brasileiro Sérgio Sette Câmara venceu a prova deste sábado.

O brasileiro de 21 anos, porém, não teve vida fácil. Sette Câmara patinou na largada e caiu para terceiro. A equipe DAMS fez uma estratégia ousada e optou por uma parada só nos boxes.

E deu certo, já que os rivais do mineiro fizeram dois pit stops, e o brasileiro se manteve na ponta soberano até a bandeirada final.

Essa foi a terceira vitória na carreira de Sette Câmara na F2, a segunda neste ano. Nabuharo Matsushita e Guanyuy Zhou, respectivamente, completaram o pódio.

De quebra, o brasileiro se garante ao menos entre os quatro primeiro do campeonato e faz os pontos necessários para a superlicença em 2020.

Com isso, ele, que faz parte do programa de desenvolvimento da McLaren, se torna apto para dirigir um carro de Fórmula 1 em uma corrida. Porém, para 2020 o grid já está fechado.

Sette Câmara vai aos 194 pontos e sobe para terceiro no campeonato, atrás de Nicholas Latifi, com 200, e na frente de Luca Ghiotto, que tem 192. O quinto colocado é Jack Aitken, com 159 pontos.

A DAMS também garantiu o título de construtores da F2 em 2019.

A corrida 2 de Abu Dhabi acontece neste domingo e fecha a temporada da F2.