O italiano Luca Ghiotto conquistou uma vitória convincente a bordo da UNI-Virtuosi na última corrida da Fórmula 2 em 2019 na rodada dupla de Abu Dhabi, que também teve o brasileiro Sérgio Sette Câmara, da DAMS, no pódio.

Com o resultado, o piloto europeu garante o terceiro posto no campeonato, posição que ele havia perdido neste sábado após a vitória de Sette Câmara na primeira corrida. O brasileiro termina o ano em quarto, garantindo a superlicença. Veja a classificação.

O segundo colocado na prova deste domingo foi o canadense Nicholas Latifi, que ganhou pontuação extra pela volta mais rápida com a DAMS e sacramentou o vice-campeonato antes de ir para a Williams na Fórmula 1 em 2020.

Apesar de terminar atrás do companheiro, Sette Câmara fez uma corrida alucinante: o brasileiro começou em oitavo, caiu para nono, mas desandou a fazer ultrapassagens para garantir o pódio nos Emirados Árabes Unidos.

Na parte final da prova, o piloto reserva da McLaren na F1 travou boa batalha com o britânico Callum Ilott, que terminou em quarto a bordo do carro da Sauber Junior Team. Veja imagens de Sette Câmara na F2 em 2019:

Galeria Lista Sergio Sette Camara, Dams 1 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 2 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 3 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 4 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 5 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 6 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nobuharu Matsushita, Carlin, Race winner Mick Schumacher, Prema Racing and Sergio Sette Camara, Dams on the podium with the trophy 7 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 8 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing and Sergio Sette Camara, Dams 9 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 10 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 11 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 12 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing and Nyck De Vries, ART Grand Prix 13 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing and Nyck De Vries, ART Grand Prix 14 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 15 / 15 Foto de: FIA Formula 2

Filho de Jean Alesi, o francês Giuliano Alesi completou o top-5 com a Trident. O alemão Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, foi o 11º com a Prema. Já o campeão de 2019, o holandês Nyck de Vries, terminou em 13º com a ART Grand Prix.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Resultado:

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.