F2: Shwartzman vence em Spa e assume liderança; Piquet é 12º

Robert Shwartzman foi o grande nome da corrida 2 da F2 neste domingo em Spa-Francorchamps. O russo teve performance dominante e liderou a dobradinha da Prema, ao ver Mick Schumacher na segunda posição. O chinês Guanyu Zhou foi o terceiro colocado, fechando o pódio.

A vitória colocou Shwartzman de volta à liderança do campeonato, 10 pontos à frente de Callum Ilott, que caiu para o segundo lugar na classificação após marcar apenas um ponto nas duas corridas em Spa. O britânico esteve em um incidente envolvendo Yuki Tsunoda, vencedor da prova de sábado e não completou.

O melhor brasileiro da prova foi Pedro Piquet, na 12ª posição. Felipe Drugovich foi o 13º e Guilherme Samaia o 15º.

F3

Mais cedo, a Prema também havia conseguido outra dobradinha, com o triunfo do norte-americano Logan Sargeant, à frente do dinamarquês Frederik Vesti. Liam Lawson fechou o pódio. Enzo Fittipaldi foi o melhor representante do Brasil, em 12º. Igor Fraga foi o 27º.

Resultados:

F2

F3

