A F2 realizou a primeira corrida da etapa de Spa-Francorchamps neste sábado e contou com uma prova agitada, que teve desdobramentos até após os protagonistas receberem a bandeira quadriculada.

Yuki Tsunoda foi o grande vencedor, após grande batalha pela liderança contra o russo Nikita Mazepin nas voltas finais. Mazepin cruzou a linha de chegada em primeiro, mas não levou. Ele recebeu uma punição de cinco segundos por ter forçado o japonês fora da pista quando tentava manobra na Les Combes. Mick Schumacher fechou o pódio.

Felipe Drugovich largou na quinta posição, mas caiu para o nono lugar. Enquanto batalhava pela recuperação, ele acabou se “encontrando” com seu companheiro de equipe, Nobuharu Matsushita. O japonês acabou batendo nas barreiras e o brasileiro teve seu carro danificado, sendo obrigado a entrar nos boxes. O piloto de Maringá acabou em 20º.

O melhor brasileiro foi Pedro Piquet, na 12ª posição. Guilherme Samaia teve problemas na largada e acabou abandonando na 14ª volta.

Mais cedo, o alemão Lirim Zendeli levou a melhor sobre o francês Theo Pourchaire, que ficou m segundo e David Beckmann em terceiro. Entre os brasileiros, Igor Fraga foi o melhor, chegando em 19º. Enzo Fittipaldi foi o 26º.

