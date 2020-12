A F2 realizou o treino classificatório para a corrida 1 da etapa de Sakhir nesta sexta-feira (04) e ele foi bastante agitado.

A pole acabou nas mãos do japonês, cotado para estar na F1 em 2021 pela AlphaTauri, Yuki Tsunoda. Ele cravou o tempo de 1min02s676, ficando à frente de Nikita Mazepin em 0s122. O russo que fechará a primeira fila neste sábado ainda tem chances matemáticas de título.

Callum Ilott, vice-líder, vai largar apenas na nona posição, mas em situação melhor do que seu grande rival, o alemão Mick Schumacher. O futuro piloto da Haas acabou batendo em Roy Nissany na parte final da sessão.

Restando cerca de quatro minutos para o final, e com boa parte do grid ainda buscando uma volta voadora, o trânsito dificultou as coisas para muitos, inclusive para Mick. Ele acreditava que havia conseguido ultrapassar o israelense totalmente e quando voltou à sua linha, ‘encontrou’ o carro #22, que quase voou, danificando sua asa traseira. Como resultado e sem poder melhorar sua volta, ele largará em 18º.

Felipe Drugovich foi o melhor brasileiro no grid, na quinta posição. Pedro Piquet será o 13º e Guilherme Samaia o 21º.

A largada para a corrida 1 da F2 em Sakhir será nesse sábado, às 9h10, horário de Brasília.

Resultado:

