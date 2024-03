F2: Veja horários e como assistir à etapa da Arábia Saudita

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana, a Fórmula 2 acelera pelo circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, para a segunda etapa de 14 previstas para a temporada 2024.

A F2 abriu no último fim de semana mais uma temporada sob a expectativa de grandes disputas graças ao novo carro da categoria, que representa uma ruptura grande em relação ao modelo anterior, com a introdução do efeito solo, uma nova asa traseira e um cockpit projetado para beneficiar tanto pilotos homens quanto mulheres.

Com as vitórias nas duas corridas do Bahrein, Zane Maloney, da Rodin, chega a Jeddah na liderança do campeonato com 36 pontos, contra 24 de Pepe Martí, 19 de Paul Aron e 15 do brasileiro Gabriel Bortoleto. Já Enzo Fittipaldi busca se recuperar após uma etapa complicada em Sakhir.

Assim como na F1, a programação da F2 foi adiantada por conta do Ramadã. Assim o treino livre e a classificação acontecem na quinta, com a primeira corrida na sexta e a segunda no sábado.

Confira a programação da Fórmula 2 na Arábia Saudita:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 06h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Quinta-feira 12h Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 12h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 10h25 Bandsports / F1TV Pro

GUERRA! JOS Verstappen DISPARA CONTRA HORNER: "Vai EXPLODIR" a Red Bull

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!