Enzo Fittipaldi encara desafio inédito da Fórmula 2 na Austrália

Carregar reprodutor de áudio

A Austrália recebe pela primeira vez neste final de semana, no circuito de rua de Albert Park, uma etapa da Fórmula 2. E, sabendo do desafio que enfrentará no traçado localizado em Melbourne, Enzo Fittipaldi fez boa parte da preparação para a terceira rodada dupla da temporada de 2023 na sede da Red Bull, equipe de cuja academia faz parte, utilizando o simulador da famosa escuderia taurina.

“Trabalhei bastante na sede da Red Bull nos últimos dias. Venho fazendo muitas atividades no simulador e me sinto bem preparado para a sequência da temporada da F2. Será minha primeira vez correndo na Austrália, e vamos para lá acelerar com tudo e buscar bons resultados”, disse Enzo.

Em toda a história das categorias de acesso à Fórmula 1, jamais houve uma etapa na Austrália. Assim, o circuito localizado na capital do estado australiano de Victoria é inédito para todos os pilotos da F2.

Por este motivo, o único brasileiro no grid do campeonato neste ano destaca a importância no trabalho do simulador para esta etapa. “Como a pista é completamente nova para todo mundo, todo mundo vai ter que conseguir um acerto ideal muito rapidamente. Acredito que o trabalho no simulador é ainda mais importante neste final de semana e isso vai me ajudar na adaptação ao circuito e também a conquistar bons resultados”, completou Enzo, que defende a equipe Carlin.

As atividades da categoria serão abertas na quinta-feira à noite no Brasil, manhã de sexta-feira em Melbourne, com a classificação marcada para as primeiras horas da sexta-feira. As duas corridas serão disputadas no sábado pelo horário brasileiro, às 0h20 e 22h35. O BandSports transmite:

Quinta-feira, 30 de março

20h - treino livre (BandSports)

Sexta-feira, 31 de março

3h30 - classificação (BandSports)

Sábado, 1º de abril

0h20 - corrida 1 (BandSports)

22h35 - corrida 2

Cléber Machado revela como seria famosa narração com vitória de Barrichello

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music