Pedro Piquet foi confirmado nesta quarta-feira como piloto da Charouz Racing System no campeonato 2020 da Fórmula 2. Ele vai disputar as 12 rodadas duplas da próxima temporada. O campeonato tem início no Bahrein, em março, e termina em Abu Dhabi, em novembro.

O jovem, filho do tricampeão Nelson Piquet, já havia testado com a equipe nos testes coletivos da F2 em Yas Marina, no começo do mês. Exceto pela pista de abertura do campeonato e pelos circuitos urbanos de Mônaco e Baku, Pedro Piquet já competiu em todas as pistas do calendário ao longo de seus quatro anos no automobilismo europeu.

O mais jovem representante do clã Piquet nas pistas chega à F2 credenciado por vitórias pela F3 e GP3 em pistas icônicas como Silverstone, Monza e Spa-Francorchamps, onde venceu em 2019..

A F2 é a sucessora da GP2, categoria fundada em 2005 e que teve Nelson Piquet Jr, irmão mais velho de Pedro, como primeiro brasileiro a vencer corridas e vice-campeão para Lewis Hamilton em 2006. Onze dos 12 campeões da GP2 entre 2005 e 2016 assumiram postos de titulares da F1.

Em 2017 a categoria mudou de nome para FIA F2 e consagrou o hoje ferrarista Charles Leclerc como campeão; no ano seguinte o título ficou com o atual piloto da Williams George Russel. Em 2019, o campeão foi o holandês Nick de Vries, titular de um dos carros da Mercedes na Fórmula E.

Pedro Piquet acelerou pela Charouz Racing System há duas semanas, nos três dias de testes coletivos realizados em Yas Marina após o término da temporada 2019. Mostrou rápida adaptação com o equipamento e percorreu um total de 245 voltas (ou 1.360,7 km).

Piquet volta ao carro da última categoria de acesso antes da F1 a partir de 1º de março do próximo ano na pista de Sakhir para mais uma jornada de testes coletivos.

“Estou muito contente em subir para a F2 com a Charouz Racing System", celebrou o brasileiro. "A experiência nos testes de Abu Dhabi foi muito positiva e me senti em casa desde o primeiro contato com o carro, tanto nas simulações de classificação quanto de corrida".

"É um carro de 620 cavalos, muito veloz comparado com o F3 e freia muito mais também, com o sistema de freios de carbono. Vamos com motivação em alta para o campeonato", afirmou Piquet.

O diretor da equipe, fundada na República Tcheca em 1985, destacou o progresso do brasileiro ao longo da última temporada e nos testes deste mês.

“Estamos empolgados em receber o Pedro em nosso time e motivados para proporcionar todo o apoio necessário neste passo tão importante em sua carreira", disse Bob Vavrik, diretor da Charouz Racing System.

"Acompanhamos de perto seu progresso durante a F3 na temporada passada e ele nos impressionou ao testar o F2 pela primeira vez em Abu Dhabi nos testes pós-temporada. Pedro aprendeu rápido, mostrou ritmo e se adaptou no time com facilidade. Vamos trabalhar forte para ajudá-lo a atingir os melhores resultados possíveis em 2020 neste campeonato, que tradicionalmente é muito disputado”

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja imagens de Pedro Piquet na F3 em 2019:

Galeria Lista Pedro Piquet, Trident 1 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Robert Shwartzman, PREMA Racing Pedro Piquet, Trident Jehan Daruvala, PREMA Racing 2 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident Robert Shwartzman, PREMA Racing and Jehan Daruvala, PREMA Racing 3 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 4 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 5 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 6 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 7 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 8 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 9 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 10 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 11 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 12 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 13 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 14 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.