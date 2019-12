Louis Delétraz fechou as atividades dos dois dias de testes da Fórmula 2 em Abu Dhabi na liderança da tabela. O suiço, que já havia sido o mais veloz da quinta-feira, repetiu a dose e garantiu a ponta no segundo dia. Companheiro de Mick Schumacher na Prema, Robert Shwartzman foi o segundo melhor no geral. O top-5 foi completado por: Marcus Armstrong, Callum Ilott e Nikita Mazepin.

Entre os brasileiros, Pedro Piquet e Felipe Drugovich tiveram desempenho similar e fecharam ambos na faixa de 1min50s800, na oitava e décima posições respectivamente. Já Guilherme Samaia, foi um dos pilotos que menos rodou e ficou na última posição no geral.

Schumacher, que chegou a liderar no treino da manhã do primeiro dia de testes, teve problemas nesta sexta-feira e deu apenas 12 voltas, enquanto os principais rivais acumularam muito mais quilometragem. O Alemão fechou os testes na 12ª posição.

Apenas três pilotos estiveram ausentes em algum dos treinos. Luca Ghiotto treinou com a Trident apenas no primeiro dia, enquanto Ralph Boschung e Mahaveer Raghunathan se alternaram na MP Motorsport.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Classificação do segundo dia:

Pos. Piloto Equipe Tempo de volta Voltas 1 Louis Deletraz Charouz Racing System 1min50s124 83 2 Robert Shwartzman PREMA Racing 1min50s176 60 3 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1min50s436 82 4 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1min50s461 62 5 Nikita Mazepin Carlin 1min50s501 49 6 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1min50s564 85 7 Ralph Boschung MP Motorsport 1min50s630 56 8 Pedro Piquet Charouz Racing System 1min50s812 92 9 Dan Ticktum DAMS 1min50s818 70 10 Felipe Drugovich MP Motorsport 1min50s831 70 11 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1min50s888 73 12 Mick Schumacher PREMA Racing 1min50s897 12 13 Niko Kari Campos Racing 1min51s032 62 14 Yuki Tsunoda Carlin 1min51s172 65 15 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1min51s193 56 16 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1min51s302 71 17 Sean Gelael DAMS 1min51s313 73 18 Marino Sato Trident 1min51s877 68 19 Roy Nissany Trident 1min51s979 79 20 Guilherme Samaia Campos Racing 1min52s035 51

Classificação do primeiro dia:

Pos. Piloto Equipe Tempo de volta Voltas 1 Louis Delétraz Charouz Racing System 1min50s543 67 2 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1min50s798 50 3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1min50s923 60 4 Mick Schumacher PREMA Racing 1min50s947 60 5 Nikita Mazepin Carlin 1min51s034 55 6 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1min51s178 61 7 Sean Gelael DAMS 1min51s449 70 8 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1min51s523 45 9 Luca Ghiotto Trident 1min51s570 50 10 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1min51s585 62 11 Pedro Piquet Charouz Racing System 1min51s685 65 12 Dan Ticktum DAMS 1min51s692 63 13 Niko Kari Campos Racing 1min51s963 53 14 Robert Shwartzman PREMA Racing 1min51s977 61 15 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1min52s091 58 16 Yuki Tsunoda Carlin 1min52s155 60 17 Felipe Drugovich MP Motorsport 1min52s281 52 18 Mahaveer Raghunathan MP Motorsport 1min52s467 46 19 Marino Sato Trident 1min52s516 28 20 Roy Nissany Trident 1min52s881 25 21 Guilherme Samaia Campos Racing 1min53s540 34

Veja imagens dos testes da F2 em Yas Marina:

Galeria Lista Pedro Piquet, Charouz Racing System 1 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Pedro Piquet, Charouz Racing System 2 / 33 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Felipe Drugovich, MP Motorsport 3 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Felipe Drugovich, MP Motorsport 4 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Guilherme Samaia, Campos Racing 5 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Guilherme Samaia, Campos Racing 6 / 33 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Artem Markelov, BWT HWA Racelab 7 / 33 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Giuliano Alesi, BWT HWA RACELAB 8 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Louis Deletraz, Charouz Racing System 9 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Christian Lundgaard, ART Grand Prix 10 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Yuki Tsunoda, Carlin 11 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Yuki Tsunoda, Carlin 12 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Sean Gelael, Dams 13 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Robert Shwartzman, Prema Racing 14 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Robert Shwartzman, Prema Racing 15 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Niko Kari, Campos Racing 16 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Nikita Mazepin, Carlin 17 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Marino Sato, Trident 18 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Luca Ghiotto, Trident 19 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Louis Deletraz, Charouz Racing System 20 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Giuliano Alesi, BWT HWA RACELAB 21 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Dan Ticktum, Dams 22 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Dan Ticktum, Dams 23 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Dan Ticktum, Dams 24 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Christian Lundgaard, ART Grand Prix 25 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Christian Lundgaard, ART Grand Prix 26 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Yuki Tsunoda, Carlin 27 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Sean Gelael, Dams 28 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Roy Nissany, Trident 29 / 33 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Robert Shwartzman, Prema Racing 30 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Robert Shwartzman, Prema Racing 31 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Marino Sato, Trident 32 / 33 Foto de: FIA Formula 2 Marcus Armstrong, ART Grand Prix 33 / 33 Foto de: FIA Formula 2

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.