Pedro Piquet fala de expectativa na F2 e nega interesse na Indy

Após um campeonato de 2019 consistente na Fórmula 3 pela equipe Trident, Pedro Piquet concretizou seu objetivo e foi 'promovido' à Fórmula 2 para a próxima temporada, na qual correrá pela Charouz Racing System.

Filho de Nelson Piquet, tricampeão mundial da Fórmula 1, o piloto disse ao Motorsport.com que sua preocupação imediata é conhecer o novo carro. O jovem de 21 anos apontou os novos aros da categoria como um dos desafios primários.

"No ano que vem, a F2 vai usar rodas de aro 18, antes de a F1 usar em 2021. Então meu objetivo principal no primeiro momento é me adaptar bem ao carro", afirmou Pedro, irmão de Nelsinho Piquet, primeiro campeão da Fórmula E, ex-F1 e atualmente piloto da Stock Car.

O mais novo herdeiro de Nelson Piquet na elite do automobilismo mundial também explicou por que optou pela Charouz: "Eu já tive contato com alguns engenheiros e outras pessoas da equipe, então é melhor ir para um lugar conhecido".

Pedro também foi questionado pela reportagem sobre os aprendizados que adquiriu do pai em meio à 'escalada' para a F2. "A época dele era bem diferente, mas a experiência sempre ajuda e ele me dá umas boas dicas", respondeu. Veja o piloto em ação na F3 em 2019:

Galeria Lista Pedro Piquet, Trident 1 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Robert Shwartzman, PREMA Racing Pedro Piquet, Trident Jehan Daruvala, PREMA Racing 2 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident Robert Shwartzman, PREMA Racing and Jehan Daruvala, PREMA Racing 3 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 4 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 5 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 6 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 7 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 8 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 9 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 10 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 11 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 12 / 14 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 13 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 14 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

O Motorsport.com também questionou o jovem sobre a influência de Nelsinho em sua trajetória rumo à 'série B' da F1. "Ele me dá conselhos, mas eu já conheço quase todas as pistas da F2 por conta do período na F3/GP3", ponderou Pedro.

O piloto ainda negou interesse na IndyCar: "Na verdade, não tenho tanto interesse pela Indy. Acho os ovais muito perigosos, então não é algo que esteja nos planos para o futuro". Em 1992, na tentativa de disputar as 500 Milhas de Indianápolis, o Nelson Piquet 'original' sofreu um dos acidentes mais graves de sua carreira. Na galeria abaixo, você relembra 10 momentos marcantes da trajetória do tricampeão na F1:

Galeria Lista GP da Alemanha – 1981 1 / 10 Foto de: LAT Images Depois de um começo de campeonato complicado, Piquet se superou na pista de Hockenheim e mesmo com seu carro danificado, superou Alain Prost e Alan Jones para dar o pontapé inicial para seu primeiro título na F1 GP da Europa – 1983 2 / 10 Foto de: BMW AG Na prova disputada em Brands Hatch, na Inglaterra, Piquet largou em quarto e depois de uma disputa acirrada com Prost, venceu a prova e abriu caminho para o bicampeonato GP da África do Sul – 1983 3 / 10 Foto de: BMW AG Para não depender dos resultados de Alain Prost e René Arnoux, Piquet precisava vencer o GP da África do Sul, mas após a quebra do motor do carro de Prost, bastou chegar em terceiro para comemorar seu segundo título na F1 GP do Canadá – 1984 4 / 10 Foto de: LAT Images Vencedor de ponta a ponta, Nelson Piquet enfrentou, além dos rivais Niki Lauda e Alain Prost, queimaduras nos pés causadas pelos pedais superaquecidos de sua Brabham GP da França – 1985 5 / 10 Foto de: LAT Images Quinto do grid, Piquet superou Keke Rosberg, Ayrton Senna, Michele Alboreto e Alain Prost e venceu a prova sob forte calor GP do Brasil – 1986 6 / 10 Foto de: LAT Images Logo após a largada, Piquet tomou a ponta de Ayrton Senna e, soberano na pista, cruzou a linha de chegada em primeiro e 35 segundos à frente do então piloto da Lotus GP da Hungria – 1986 7 / 10 Foto de: LAT Images Era a primeira vez da F1 na Hungria. Após uma grande batalha contra Ayrton Senna, Piquet acabou prevalecendo e subindo ao andar mais alto do pódio GP da Itália - 1987 8 / 10 Foto de: LAT Images Em mais um duelo contra Ayrton Senna, Piquet conquistou sua terceira e última vitória na temporada do tricampeonato GP dos Estados Unidos – 1987 9 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images No circuito de rua de Detroit, Piquet largou em terceiro atrás de Senna, mas na terceira volta o pneu traseiro esquerdo furou e jogou o brasileiro para a 22ª posição. Após a parada para troca do pneu, Piquet fez uma espetacular corrida de recuperação e completou a corrida em segundo GP da Austrália – 1990 10 / 10 Foto de: LAT Images Sétimo do grid com sua Benetton, Piquet protagonizou uma de suas corridas mais inspiradas. Após superar as Ferraris e a McLaren de Gerhard Berger e assumir a segunda posição, herdou a ponta após problemas na McLaren de Senna e venceu a prova segurando ainda o furioso Leão Nigel Mansell na reta final

