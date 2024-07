A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Bélgica, 14ª etapa da temporada 2024 e última antes da pausa de verão da categoria. E em um primeiro treino livre sem maiores acontecimentos, Max Verstappen foi o mais rápido, mais de meio segundo à frente de Oscar Piastri, com Alex Albon em terceiro.

Completaram o top 10: George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Lando Norris, Carlos Sainz e Lance Stroll.

Assim que a sessão foi iniciada, os pilotos já foram à pista, com os pneus duros e médios sendo os escolhidos para esta primeira parte, que foi marcada por uma rodada de Ricciardo na saída da curva 1, mas sem maiores problemas para o australiano.

Enquanto todos estavam na pista, a Alpine anunciou que Ocon havia sido mantido nos boxes para a investigação de um suposto vazamento em seu carro que, eventualmente, tirou o francês do primeiro treino livre como um todo.

No final, Max Verstappen foi o mais rápido da sessão com 01min43s372. Oscar Piastri foi o segundo, mas a distantes 0s511. Alex Albon foi o terceiro a 0s727, com George Russell e Lewis Hamilton em quarto e quinto. Completara o top 10: Charles Leclerc, Sergio Pérez, Lando Norris, Carlos Sainz e Lance Stroll.

A Fórmula 1 volta à pista de Spa-Francorchamps ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Bélgica. A sessão está marcada para 12h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil, com uma análise completa do primeiro dia de atividades na Bélgica! Não perca!

Confira o resultado do TL1 para o GP da Bélgica de F1:

