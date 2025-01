A Fórmula E anunciou que realizará um evento no próximo mês em Miami, onde celebridades e influenciadores, incluindo Brooklyn Beckham, filho de David Beckham, e Sergio Aguero, terão a chance de experimentar as mais recentes máquinas Gen3 Evo da Fórmula E em primeira mão.

O evento, batizado de "Evo Sessions", será realizado entre os dias 5 e 6 de março, usando um layout reduzido do Autódromo Internacional de Miami, onde corre a Fórmula 1 e que também inclui o Hard Rock Stadium, casa do time da NFL, o Miami Dolphins.

11 celebridades pilotarão cada uma para uma das 11 equipes regulares da F-E no grid, tendo sido submetidas a programas de testes nas semanas seguintes, que consistirão em sessões de simulador, condicionamento físico, treinamento de pilotos e relatórios de engenharia.

Brooklyn Beckham, filho do ex-jogador de futebol David, da Inglaterra e do Manchester United, e o ex-jogador argentino Aguero, do Manchester City, foram os primeiros pilotos anunciados na quinta-feira.

A eles se juntarão o ator de Emily in Paris, Lucien Laviscount, a criadora de conteúdo tecnológico Cleo Abram, a construtora de carros personalizados Emelia Hartford e o influenciador Vinnie Hacker. Outras cinco celebridades a serão anunciadas em breve, bem como a equipe para a qual cada um deles pilotará.

"Nosso público é um pouco diferente do do automobilismo tradicional, muitos deles são nativos digitais, portanto, trata-se de proporcionar algum entretenimento e uma narrativa dos bastidores, explicando como é sair do nada para tentar se tornar um piloto", disse o CEO da F-E, Jeff Dodds.

"Entender como dirigir um carro e permitir que eles mostrem essa jornada para seus seguidores, o que, esperamos, traga um público totalmente novo para o esporte que não o havia considerado anteriormente".

Visão geral da pista Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Longe de diminuir a credibilidade dos pilotos [regulares], o que você verá é o quanto esses pilotos são de elite quando alguns desses criadores tentarem entender como dirigir seus carros".

"Você provavelmente verá lacunas nos tempos de volta de 20 a 30 segundos entre o que um piloto de corrida profissional pode fazer".

O evento não é sancionado pela FIA, o que significa que nenhum elemento competitivo estará em jogo, e qualquer dano sofrido pelo carro de uma equipe não será considerado no limite de custo de cada equipamento para a temporada.

Os carros Gen3 Evo desta temporada são uma evolução das máquinas usadas nos dois anos anteriores, com tempos de volta mais rápidos em torno de três segundos. Graças à tração integral, esses carros produzem um tempo de 0-60 mph mais rápido do que as máquinas modernas da F1.

A data em que o evento será realizado foi originalmente listada como TBC no calendário desta temporada, com uma corrida na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, apontada como o destino da corrida, antes que uma mudança no governo impedisse um acordo.

Em vez de encontrar um local alternativo, os organizadores da F-E decidiram continuar com seu evento alternativo que será fechado para os espectadores. Em vez disso, as imagens obtidas serão compartilhadas nas plataformas sociais da categoria nas próximas semanas, bem como nas das celebridades, cujos seguidores combinados ultrapassam 300 milhões.

Brooklyn Beckham disse: "Eu adoro automobilismo desde sempre, então quando surgiu a oportunidade de participar das Evo Sessions com a F-E, eu aproveitei a chance".

"Adoro esse esporte, mas é uma oportunidade incrível de realmente estar atrás do volante e experimentar o que é necessário para competir no nível mais alto do automobilismo".

"O desempenho dos carros é insano, então estou feliz por estar aprendendo com os melhores sobre como tirar o máximo proveito deles".

