Depois de mais de dois anos desde o que deveria ter sido a estreia no início da geração 3, os pit stops de carregamento rápido na Fórmula E finalmente se tornarão uma realidade. A estreia está programada para o próximo ePrix em Jeddah e, em seguida, para ser repetida em todos os eventos com duas corridas em um único fim de semana.

Uma estreia que acrescentará um fator extra em termos de estratégia e espetáculo, de acordo com os organizadores, embora ainda restem várias dúvidas quanto ao impacto que isso poderia ter na corrida em determinadas circunstâncias.

Para Alberto Longo, cofundador da série, esse será um dos elementos mais interessantes que ajudará a diversificar as corridas, pois abrirá diferentes soluções sobre como as equipes explorarão a energia extra.

"Acho que será ótimo porque criará um pouco de mistura na corrida e haverá equipes usando essa energia de maneiras diferentes e em momentos diferentes".

"Também vale a pena mencionar que estamos mais uma vez na vanguarda da tecnologia, é a primeira vez que isso é apresentado e é algo único do qual estamos muito orgulhosos", explicou Longo falando sobre o novo conceito.

Mecânica do NEOM McLaren Formula E Team Fast Charge Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Como serão as paradas nos boxes em Jeddah

Graças a essa tecnologia, os Evos Gen3 receberão uma recarga de 10% de energia utilizável durante a corrida a cerca de 600 kW por meio de um carregador plug-in, o que levará cerca de 30 segundos.

Mais especificamente, a FIA já liberou os dados para a etapa de Jeddah: um dos aspectos interessantes é que os pit stops farão sua estreia na primeira rodada do fim de semana e não na segunda, como se pensava originalmente, de modo que haverá uma janela de tempo maior para resolver quaisquer problemas.

Para a corrida na Arábia Saudita, o órgão regulador permitirá o uso de 38,5 kWh, portanto, 3,85 kWh de energia serão adicionados durante o pit stop, totalizando cerca de 42 kWh na primeira corrida. O tempo mínimo para o pit stop será de 34 segundos, portanto, além dos 30 segundos necessários para a recarga: isso dará aos mecânicos que auxiliam as operações a oportunidade de se posicionarem e se movimentarem durante o pit stop.

Pascal Wehrlein, Equipe TAG Heuer Porsche de Fórmula E Foto de: Andreas Beil

Obviamente, os pit stops ocorrerão dentro de uma janela claramente definida, mas que não está de fato vinculada a um número exato de voltas, mas sim à quantidade de energia restante.

De acordo com a Federação, a parada deve ocorrer quando o SOC da bateria estiver entre 40% e 60%. É muito provável que, para facilitar a vida de quem está acompanhando de casa, a F-E possa implementar gráficos dedicados.

O possível impacto nas corridas

As paradas nos boxes certamente não são novidade no automobilismo, e nem mesmo na F-E, já que nas primeiras temporadas os pilotos eram obrigados a literalmente trocar de carro durante a corrida. No entanto, enquanto em outras categorias, como a F1, um bom pit stop dura menos de 3 segundos, na Fórmula E os carros terão que ficar parados por mais de 30 segundos, algo que é difícil de vender em termos de espetáculo na pista.

Portanto, vários grupos serão formados, dependendo do tempo ideal para cada equipe, embora, na realidade, as equipes temam que a janela possa ser muito semelhante para todos.

O fato de o pit stop ter sido desvinculado do Modo de Ataque, o modo que permite o uso dos 350 kW, é o elemento mais interessante, pois pode garantir diferenças em nível estratégico.

David Beckmann CUPRA KIRO Porsche 99X Electric WCG3 Jake Hughes Maserati MSG Racing Maserati Tipo Folgore, Stoffel Vandoorne da BélgicaMaserati MSG Racing Maserati Tipo Folgore em t Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Sem dúvida, ninguém ativará o Modo de Ataque antes de parar nos boxes, pois o risco seria perder um tempo precioso com o modo que permite reduzir entre dois e três segundos do seu tempo de volta por volta. Isso poderia fazer com que algum piloto, talvez preso no trânsito, decidisse ficar na pista e explorar o modo de 350 kW para tentar ultrapassar e sair na frente de um rival.

Outra situação é o oposto, em que talvez um piloto com um ritmo potencialmente superior decida antecipar a parada para sair com ar mais limpo e acelerar no seu próprio ritmo.

Esse é apenas um dos vários expedientes estratégicos que a introdução dos pit stops poderia proporcionar. No entanto, também há desvantagens, como a possível entrada de um Safety Car, o maior temor dos pilotos, além de erros da equipe responsável.

Existe um protocolo em caso de falha

Tecnicamente, se a recarga fosse fixada em 600 kW, os monopostos seriam capazes de recuperar mais energia, mas a passagem atual não permanecerá fixa nesses valores, provavelmente também devido a problemas de temperatura.

De fato, durante os testes, um dos problemas foi que o único carregador disponível para cada equipe superaquecia, causando possíveis problemas para o piloto, que teria de parar na volta seguinte. Com esse expediente, será potencialmente mais fácil manter os valores de temperatura sob controle caso haja paradas nos boxes mesmo em voltas consecutivas.

Para o pit stop, haverá três mecânicos: dois darão suporte ao cabo de carregamento e um controlará o pit lane.

Certamente, qualquer falha técnica seria desastrosa, especialmente se afetasse significativamente o resultado do campeonato.

No caso de uma falha técnica, a FIA já tem um protocolo pronto, mas a esperança é que não haja necessidade:

"Temos um protocolo completo para o caso de uma falha de um único dispositivo, mas, na verdade, nos dois últimos ePrix fizemos muitos testes e não houve uma única falha de dispositivo", acrescenta Longo.

"Houve alguns carros que não conseguiram carregar, por exemplo, mas tudo isso está relacionado à maneira como o mecânico conectou o cabo ao carro, e é isso que queríamos, evitar o erro humano".

