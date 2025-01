A FIA e a Fórmula E confirmaram oficialmente que o Pit Boost, que exigirá que os pilotos façam um pitstop obrigatório, será lançado durante o fim de semana do e-Prix de Jeddah.

Conforme revelado pelo Motorsport.com em dezembro, o conceito será implementado para a temporada 2024-25, tendo sido desenvolvido por mais de dois anos.

A tecnologia significa que os novos carros Gen3 Evo receberão uma recarga de bateria de 10% a 600 kW por meio de um carregador plug-in que levará aproximadamente 30 segundos, com cada piloto obrigado a fazer o pitstop obrigatório entre um determinado número de voltas durante uma corrida.

As equipes serão informadas sobre essa informação 21 dias antes da corrida, com o primeiro uso do Pit Boost previsto para 14 de fevereiro, quando o campeonato totalmente elétrico correrá na Arábia Saudita.

Os outros usos só ocorrerão durante outros fins de semana de rodada dupla, que incluem Mônaco, Tóquio, Xangai, Berlim e Londres.

"O que pensamos para a 11ª temporada é que, basicamente, vamos lançar esse novo sistema em lugares onde podemos fazer uma corrida completamente diferente no dia seguinte, e esse era basicamente o objetivo e a meta da Fórmula E", disse o cofundador do campeonato elétrico, Alberto Longo.

"Vamos implementá-lo em locais onde, basicamente, apenas 24 horas depois, você verá uma corrida completamente diferente, então você verá a diferença causada pelo Pit Boost.

"Acho que essa foi uma solução muito boa da nossa parte, porque não queríamos implementá-la em todas as corridas da 11ª temporada, mas, obviamente, se funcionar, é provável que também a façamos na próxima temporada".

"Isso ainda não está confirmado, mas com certeza vamos analisar a qualidade e a empolgação do sistema e se ele funciona da maneira que simulamos".

Inicialmente previsto para o início da era Gen3 em 2022, as preocupações com a confiabilidade e a segurança fizeram com que a FIA e os organizadores da F-E demorassem a ficar satisfeitos e permitissem que ele fosse usado durante a competição.

O conceito foi testado pela primeira vez durante uma corrida nos testes de pré-temporada na Espanha em novembro passado, e os dados dessa simulação foram analisados pelo campeonato e pelo órgão regulador.

Embora o conceito já faça parte dos regulamentos há algum tempo, uma alteração foi feita no mês passado após uma reunião do Conselho Mundial de Esportes Motorizados da FIA, por meio da qual ele atuará independentemente do Modo Ataque.

De acordo com os regulamentos anteriores, um piloto precisaria ter feito o Pit Boost para ter acesso aos oito minutos e às duas ativações do Modo Ataque durante uma corrida.

Pablo Martino, diretor de campeonatos da FIA para a Fórmula E, acrescentou: "Em relação às possibilidades de falhas técnicas, uma das coisas que teremos, e isso será para todos da mesma forma, cada equipe recebeu um dos boosters sobressalentes".

"No entanto, no pitlane, haverá dois boosters adicionais que serão usados em caso de falha do booster original alocado para uma das equipes".

"Esse é um processo que montamos com a Fórmula E para garantir que, no final da corrida, todos tenham acesso à tecnologia, mesmo que ocorra uma eventualidade técnica".

