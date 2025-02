Tom Felton, ator que viveu Draco Malfoy na saga de filmes Harry Potter, irá pilotar um carro da Fórmula E durante o evento que acontece em Miami. O projeto colocará diversas celebridades para guiarem os veículos elétricos no Fórmula E Evo Sessions.

A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (6) pela própria categoria nas redes sociais, como parte do grande projeto que eles já anunciaram o nome de Brooklyn Beckham, Sergio Agüero, Lucien Laviscount, Emelia Hartford, Cleo Abram e Vinnie Hacker.

Felton é conhecido por viver Draco Malfoy em Harry Potter, mas também está no elenco de Anna e o Rei, Planeta dos Macacos: A Origem, The Flash e Murder in the First.

"Cresci amando veículos sobre rodas, desde que meu pai me ensinou a andar de bicicleta até colocar meu primeiro pôster de supercarro na parede do quarto. Quando aprendi a dirigir um carro, foi a experiência mais libertadora que já tive. Melhor até do que um cabo de vassoura".

"Nada se compara à empolgação que tenho em poder me sentar no banco do veículo mais emocionante sobre quatro rodas do planeta. Sei que ele precisa de uma peça atrás do volante para funcionar, mas estou muito feliz por ter a oportunidade de fazê-lo".

Além do ator, a categoria também anunciou o nome de Juca Viapri, Scott Mansell e Driver 61. Mansell é conhecido por ter passagens profissionais pela Indy Lights e pela Fórmula Superliga.

