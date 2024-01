Na tarde deste sábado, foi realizada a segunda e última corrida da rodada dupla da Fórmula E na Arábia Saudita. E quem venceu a ação de pista 'derradeira' da categoria elétrica em Diriyah na F-E 2024 foi Nick Cassidy, piloto neozelandês da Jaguar que agora assume a liderança da tabela.

Após o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, vencer na abertura da temporada no México, o vencedor da primeira prova saudita foi o atual campeão Jake Dennis, britânico da Andretti que 'deu show' na sexta-feira. No última dia do evento árabe, porém, Nick brilhou. E ele construiu o triunfo desde o começo da corrida 2, 'despachando' o pole Oliver Rowland, britânico da Nissan, logo no início do eP, quando o holandês Robin Frijns, da Envision, passou o rival inglês. Veja a largada:

Os brasileiros Sérgio Sette Câmara, oitavo no grid com a ERT, e Lucas di Grassi, que largou em 20º com a Abt-Cupra, tiveram um salto inicial 'limpo' e se mantiveram respectivamente no meio e no fim do bolo, limitados pelo tímido desempenho de seus carros e cercando suas posições iniciais. Entretanto, do meio da prova em diante, o equipamento de Sette Câmara perdeu rendimento, enquanto di Grassi conseguiu somente alguns pequenos ganhos no pelotão.

Mais à frente, Cassidy passou Frijns quando Robin pegou o modo ataque e Wehrlein abria caminho com ultrapassagens agressivas, inclusive sobre Serginho. Já o veterano Sam Bird, britânico da McLaren, teve problemas no carro após incidente com Sacha Fenestraz, francês da Nissan.

Na volta 27 do total de 36, o indiano Jehan Daruvala, da Maserati, teve falha nos freios e 'passou reto' em uma curva. Ele abandonou e gerou bandeira amarela, mas o safety car não foi acionado. Mas Dennis passou o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, durante regime de bandeiras amarelas, e foi punido pós-corrida, caindo de 10º para 12º. Cassidy 'segurou' Frijns, que não cedeu ante Oliver. Vitória de Nick e Lucas 17º, ganhando o posto de Sergio, 18º por causa de punição igual à de Jake.

