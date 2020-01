Cofundador da Fórmula E sobre fazer prova no Brasil: "Sim ou sim”

Depois de o Motorsport.com revelar o projeto de Nelsinho Piquet para realizar uma prova da Fórmula E no Rio de Janeiro, o cofundador do campeonato, Alberto Longo, reiterou o desejo de fazer uma prova da categoria elétrica no Brasil.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira no Chile, onde acontece o ePrix de Santiago neste sábado, o dirigente foi questionado sobre a possibilidade da realização de uma etapa da F-E. ”Estaremos lá sim ou sim”, respondeu Longo.

”Temos negociações em andamento com algumas cidades no Brasil e queremos estar no País em breve", seguiu. ”Esperamos que um julho, quando será definido o calendário de 2020-21, a gente anuncie enfim a prova no Brasil. Temos algumas cidades em negociação”.

Longo também destacou a influência de Jair Bolsonaro no processo de trazer a categoria para terras brasileiras. Recentemente, o presidente anunciou carta de intenção para a realização de uma prova da F-E no Rio e destacou o protagonismo de Nelson Piquet na iniciativa.

”Temos orgulho e satisfação que o presidente Bolsonaro tenha demonstrado publicamente o desejo de ter a Fórmula E no Brasil. Onde ele quiser, vamos correr. Estamos confiantes de que na temporada sete ou oito estaremos no Brasil”, comentou o cofundador da F-E.

”Vamos encontrar uma forma de financiar a prova no Brasil, tanto pela parte governamental, quanto pela iniciativa privada. Temos vários patrocinadores interessados, inclusive CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que já é a patrocinadora da competição”, afirmou.

O dirigente também elogiou o ativismo de Nelsinho Piquet, primeiro campeão da categoria, no processo de levar a F-E ao Rio. ”Piquet é um grande amigo e nos encantaria correr no Rio de Janeiro. É uma das opções que temos", disse Longo.

O cofundador da F-E destacou que há outras cidades brasileiras no páreo, mas assumiu que a capital carioca é a favorita: "Espero fazer o quanto antes. Rio é uma das candidatas. E porque não dizer a nossa preferência também”.

”Temos que apresentar o calendário de 2020-21 em junho deste ano. É perfeitamente possível ter mais de uma corrida na América do Sul. Não temos exclusividade geográfica. Brasil e Chile são dois países muito importante para a Fórmula E”, ponderou.

A saga brasileira na Fórmula E

O Brasil não faz parte do calendário da Fórmula E na temporada 2019/2020. O Chile é o único representante sul-americano para o próximo campeonato. Já tentamos receber a categoria em algumas oportunidade, mas as tratativas não foram adiante. Relembre o histórico:

Galeria Lista Depois do Rio, na temporada inaugural, o Anhembi chegou a ser confirmado pela FIA há dois anos, em um traçado semelhante ao da Indy, mas sem sucesso 1 / 15 Foto de: IndyCar Series Buenos Aires é uma das cidades sul-americanas que já receberam provas da Fórmula E 2 / 15 Assim como Punta del Este e... 3 / 15 Foto de: Fabian Lujan/ASN Media Santiago, no Chile 4 / 15 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Outra opção em São Paulo seria a região do Parque do Ibirapuera 5 / 15 Apesar de nunca ter recebido uma prova sequer da Fórmula E, o Brasil tem dois campeões na categoria. Nelsinho Piquet, logo na temporada inaugural... 6 / 15 Foto de: FIA Formula E E Lucas di Grassi, na terceira temporada da história 7 / 15 Foto de: Molly Darlington / Motorsport Images Felipe Massa é um dos astros que estão no grid da categoria atualmente 8 / 15 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Felipe Nasr disputou parte da última temporada 9 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images E Bruno Senna foi um dos brasileiros pioneiros 10 / 15 Foto de: FIA Formula E Um dos dois representantes brasileiros da atualidade, di Grassi pilota pela Audi 11 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Massa é piloto da Venturi 12 / 15 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images O atual bicampeão da F-E é Jean-Éric Vergne 13 / 15 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Como os brasileiros, Vergne passou pela F1, na Toro Rosso 14 / 15 Foto de: XPB Images E foi piloto de testes da Ferrari 15 / 15 Foto de: Ferrari

