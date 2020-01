Em meio às tratativas para trazer a Fórmula E para o Rio na próxima temporada, um nome importante do automobilismo assume protagonismo: trata-se de Nelsinho Piquet, primeiro campeão da categoria elétrica, ex-piloto da Fórmula 1 e atualmente na Stock Car.

Filho de Nelson Piquet, Nelsinho toca o ambicioso projeto cacifado politicamente pelo pai e quer ir além da F-E. Segundo ele, a ideia é fazer uma pista de rua que abrigue não só o campeonato de monopostos, mas também Stock e Porsche Cup. E, quem sabe, a IndyCar.

Ao Motorsport.com, Piquet Jr revelou que pretende transformar o complexo em um novo Jacarepaguá, apelido do antigo circuito carioca que levava o nome de seu pai e recebeu 10 etapas da F1. Entretanto, tudo depende da negociação com a categoria elétrica.

"A F-E sempre quis vir para cá, o mercado mais importante da América do Sul. As montadoras estão colocando muita pressão. Só que a F-E nunca teve alguém competente para pôr a categoria no Brasil. Chegaram a anunciar uma prova, mas não é só assim que funciona", disse.

"A primeira vez que o trabalho está sendo feito direito é agora. Um grupo de empresários chegou até mim querendo fazer e eu falei que tudo bem, mas vamos fazer direito. Dinheiro, para ser bem honesto, não é o mais difícil. O mais difícil realmente é ter o aval para que todos apoiem. A categoria veio e aprovou o local, no Parque Olímpico. Com isso, eles mandam todas as mudanças que temos que fazer, mas é o local adequado. No resto da cidade, não dá".

"Lá, eu vou ter a concessão da pista, que vai ser minha. E eu quero ter vários tipos de corrida: levar a Porsche, a Stock Car... E a Indy já entrou em contato comigo, louca para fazer uma corrida no Brasil. Mas vamos com calma", ponderou Piquet.

"A pista não vai poder ser idêntica e teremos mudanças para cada categoria, mas Stock, Porsche e Indy é possível. Só que está no início, vou ver todos os contratos direitinho. São detalhes que vão acontecer nas próximas semanas e ainda não me dão a certeza de ter todas".

O velho Jacarepaguá

"O ideal, que eu gostaria, é transformar o velho Jacarepaguá numa pista de rua, como era Valência alguns anos atrás, quando eu corria de F1. Seria bacana fazer uma opção de pista que não atrapalhasse e permitisse fazer as adaptações para todas as categorias".

O autódromo de Jacarepaguá, que levava o nome de Nelson Piquet, foi aberto em 1977 e recebeu o GP do Brasil em 1978 e entre 1981 e 1989. A pista foi demolida em 2012 para dar lugar a complexos das Olimpíadas de 2016. No novo circuito, Nelsinho deve ser promotor.

"O contrato está na minha mão e, como promotor, provavelmente vou ter que pegar uma empresa para fazer a parte de ingresso, montar a arquibancada e todas essas coisas, que eu não tenho a experiência para fazer. A F-E vai mandar o projeto da pista de volta com as mudanças. Uma vez que isso chegar, a gente vai ter que fazer o cálculo daquilo que vai ser mudado. E o terreno do Parque Olímpico não é só do governo", ponderou Piquet.

"Tem parte que é da Aeronáutica e o terreno é divido em três áreas, então não é só chegar e fazer mudanças. A gente vai ter que ir em diferentes órgãos para ter o aval de todo mundo. E tem o Rock In Rio, então isso é algo que tem de ser alinhado, para não atrapalhar o evento deles. Mas em termos de calendário, não há problema. Uma vez que estiver tudo ok, a gente vai aos 'finalmentes' para assinar realmente o contrato de trazer a prova para cá", completou.

A saga brasileira na Fórmula E

O Brasil não faz parte do calendário da Fórmula E na temporada 2019/2020. O Chile é o único representante sul-americano para o próximo campeonato. Já tentamos receber a categoria em algumas oportunidade, mas as tratativas não foram adiante. Relembre o histórico:

