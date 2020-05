Maximilian Guenther tem, até o momento, uma pontuação perfeita no campeonato de eSport da Fórmula E, o Race at Home Challenge, graças à suas vitórias nas duas primeiras etapas.

Já o belga Stoffel Vandoorne conquistou a pole duas vezes, mas acabou batendo em ambas, entregando a liderança e a vitória para seu rival da BMW Andretti.

Para a terceira etapa do Race at Home Challenge, que conta com a parceria do Motorsport Games para arrecadar doações para o Fundo Solidário de Combate à Covid-19 da UNICEF, a categoria vai voltar para o tradicional circuito de Mônaco da F-E.

Guenther já terminou na frente nas ruas virtuais do principado no game rFactor 2, mas isso foi na pré-temporada, quando ainda não valia pontos para o campeonato. Porém, dessa vez, haverá pontos e todos os 24 pilotos do campeonato vão participar.

O companheiro de Guenther na BMW, Alex Sims, explicou um pouco como que funciona uma volta pelo circuito.

Curva 1 - Sainte Devote

A configuração de Mônaco para a F-E segue o caminho tradicional do GP de F1 até a Sainte Devote - a primeira curva para a direita.

"É uma zona de frenagem forte com uma curva difícil, então você precisa buscar endireitar o máximo possível", disse Sims. "É fácil perder o carro, porque no rFactor 2 nós temos duas marchas. Quando você muda ela, o carro mexe. Coloque a marcha no lugar errado, e você pode perder a traseira ou travar os pneus dianteiros".

"É uma curva desafiadora e cega. É muito importante atingir a trajetória certa porque você precisa voltar à pista para passar pela torção".

Curvas 3 e 4 - Nouvelle Chicane

Ao invés de seguir para a praça do Cassino, o traçado da F-E vai morro abaixo e volta ao circuito da F1 na Nouvelle Chicane. Onde as duas pistas se encontram, há uma trajetória dupla apertada, no hairpin de 180 graus.

"Por mais que você pense inicialmente que retardar a freada é importante, a curva é tão lenta que, na verdade, é muito crítico conseguir a linha certa e manter sua velocidade mínima a maior possível", disse.

"Você pode perder meio segundo sem nem perceber porque você foi 3 km/h mais lento pela curva, o que é muito difícil de sentir no simulador. Ou você pode ir um metro mais aberto, mas vai ter que reduzir novamente para retomar a trajetória na segunda curva".

Curva 5 - Tabac

Uma boa saída da Nouvelle Chicane te dá uma vantagem na chegada à Tabac, e, em seguida, na primeira parte do Complexo da Piscina. Por estar em um circuito que não tem muitas curvas de alta, é essencial manter uma boa linha para preservar o ritmo.

Sims concorda: "Tem uma velocidade relativamente alta, e manter sua linha é muito importante porque se você estiver um pouco fora, você terá que mudar substancialmente sua velocidade mínima, ou você ferra com sua saída. É realmente um caso onde o mínimo faz muita diferença, porque você pode parar no muro!".

Curvas 6/7 e 8/9 – Piscina

"A primeira parte da Piscina é relativamente fácil", disse Sims sobre a rápida sequência de curvas para esquerda e direita. "Quando você entra no ritmo, é pé embaixo no simulador e você tem um pouco de margem para manobras.

Depois de uma pequena corrida pelo comprimento da piscina, a segunda parte fica mais apertada.

Sims acrescenta: "O carro normalmente chega um pouco carregado. Ainda é bastante fácil curvar ligeiramente para a direita; portanto, você precisa endireitar o carro, caso contrário poderá perder a traseira".

"Não é ruim, porque na esquerda, quando você sai da curva, é bom perder os kerbs, então é preciso manobrar um pouco para evitar, mas depende de como você entrar na curva".

Curva 11 – La Rascasse

Apesar de ser listada pela FIA como uma curva, a Curva 10 é feita com o pé embaixo, antes do carro chegar à conhecida Rascasse.

"É uma curva particularmente difícil, porque o carro tem uma carga lateral na zona de frenagem", disse Sims. "Há também uma pequena mudança na direção também, você começa virando para a esquerda e, no meio do caminho, passa para a direita".

"O segundo muro, pra mim, é o mais difícil de acertar. Você o vê tão tarde que o carro já estáfazendo a curva. Você meio que torce para que a trajetória escolhida seja a certa. Mais uma vez, temos essa estranha mudança de marcha no final da zona de frenagem, então é fácil perder a traseira se fizer algo de errado".

Curva 12 – Anthony Noghes

Quase não há chance de acelerar a caminho da curva final, a 12, mais conhecida como Anthony Noghes. Dado o quão baixo os motoristas se sentam, um cone é frequentemente colocado no topo da barreira para que os pilotos tenham um ponto de referência.

"O segredo é ter uma entrada calma, para não atrasar e entrar rápido, principalmente no simulador", diz Sims. "Tenha uma linha suave para acelerar bem cedo".

"Há a longa reta na sequência, então é fácil entrar um pouco 'quente' demais e você acaba perdendo muitos décimos na saída por ter ganhado apenas alguns poucos centésimos na entrada. Esse é o único ponto que eu diria que é fundamental não atacar os freios".

A terceira rodada do Race at Home Challenge acontece amanhã, dia 09, e você poderá acompanhar a transmissão pelo Motorsport.com, a partir das 11h30, horário de Brasília.

