Com todo o esporte a motor em espera durante a pandemia de coronavírus, cada categoria tem planejado a melhor forma de retomar as corridas, quando receberem a luz verde das autoridades de saúde.

Enquanto a Fórmula E está no meio da temporada 2019-2020, a F1 quase iniciou a temporada com o GP da Austrália, cancelado horas antes do início dos treinos de sexta-feira, depois que um membro da McLaren testou positivo para a Covid-19.

A paralisação global levou a F1 a adiar a revisão de seus regulamentos para 2022, enquanto o limite de custo da equipe deve ser reduzido para US$ 145 milhões em 2021, à medida que as equipes e os organizadores se ajustam a um calendário abalado e receitas reduzidas.

A Fórmula E enfrentou problemas semelhantes, com a introdução do carro Gen2 Evo adiada para a temporada 2021-2022, enquanto a temporada atual pode ser cancelada se não houver mais corridas possíveis antes de outubro, a fim de evitar o impacto na próxima temporada.

Antes e durante esse período de paralisação, os futuros de cada campeonato foram examinados, enquanto a sustentabilidade está no topo das prioridades para a maioria das equipes e fabricantes envolvidos em cada uma.

Como parte de nossa série #ThinkingForward, James Allen e Jess McFadyen conversaram com o bicampeão de Fórmula E, Jean-Eric Vergne, que diz como piloto que "adoraria ver" os dois campeonatos unindo forças no futuro.

"Como piloto, o que eu adoraria dizer no futuro próximo não é a Fórmula E substituindo a Fórmula 1, mas como temos muitos fabricantes na Fórmula E e também importantes fabricantes na Fórmula 1, um dia esses dois campeonatos se tornarem um só", disse Vergne, um dos pilotos do grid que competiram na F1 e na Fórmula E.

"Então, a Fórmula 1 elétrica, como você quiser chamar, nas ruas que conhecemos, talvez um pouco maiores, e na outra metade da temporada em pistas de F1 como Brasil, Abu Dhabi e Singapura.”

"Faça 10 corridas de um tipo e outras 10 corridas de outro, e isso seria incrível. Isso é algo que eu adoraria ver. Não sei se isso vai acontecer. Mas isso é meu sonho como piloto."

GALERIA: Os campeões das primeiras temporadas da Fórmula E

Galeria Lista 2014-2015: Nelson Piquet Jr., China Racing 1 / 10 Foto de: Renault Sport Depois de anos passando por Nascar, Rallycross e Fórmula 1, o filho mais velho do tricampeão Nelson Piquet 'recarregou' as energias na F-E 2014-2015: Nelson Piquet Jr., China Racing 2 / 10 Foto de: FIA Formula E Nelsinho foi campeão com apenas um ponto de vantagem sobre Buemi e dez sobre Lucas. Foi o primeiro sinal de que a categoria seria sempre muito competitiva. 2015-2016: Sébastien Buemi, Renault e.Dams 3 / 10 Foto de: FIA Formula E Em seguida, Buemi, que foi colocado de lado pelo programa de talentos da Red Bull na F1, mostrou que era um gigante das pistas, vencendo na categoria elétrica e se consolidando ainda com vitórias em Le Mans e no WEC. 2015-2016: Sébastien Buemi, Renault e.Dams 4 / 10 Foto de: Michelin Sport O suíço levou o título após uma intensa disputa com Lucas di Grassi ao longo do campeonato. O campeonato foi vencido por apenas 2 pontos de diferença entre eles. 2016-2017: Lucas di Grassi, ABT Schaeffler Audi Sport 5 / 10 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images O brasileiro, que foi piloto de desenvolvimento da Fórmula E antes mesmo da competição ser criada, encontrou na categoria o espaço de destaque que não conseguiu na F1. Com as dez vitórias na categoria, já é o segundo maior vencedor da F-E. 2016-2017: Lucas di Grassi, ABT Schaeffler Audi Sport 6 / 10 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Di Grassi foi o primeiro a vencer com margem de pontos superior a dois pontos, mas os 24 pontos à frente de Buemi significam que a disputa durou até a última corrida do ano. 2017-2018: Jean-Eric Vergne, Techeetah 7 / 10 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Outro esnobado pelo programa de talentos da Red Bull na Fórmula 1, Vergne teve resultados modestos nas três primeiras temporadas da F-E, até fazer uma temporada esmagadora em 2017-2018 e vencer seu primeiro mundial. 2017-2018: Jean-Eric Vergne, Techeetah 8 / 10 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O francês chegou à última etapa disputando o título com Sam Bird, mas a atuação no fim de semana, terminou o campeonato com 54 pontos de vantagem para o vice-campeão di Grassi, que superou Bird por um ponto na última prova. 2018-2019: Jean-Eric Vergne, Techeetah 9 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Vergne foi ainda o primeiro bicampeão da categoria, ao conquistar o segundo título em 2019. 2018-2019: Jean-Eric Vergne, Techeetah 10 / 10 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O francês abriu boa vantagem no campeonato e chegou à etapa de Nova Iorque precisando apenas administrar. E foi precisamente o que ele fez. Vergne faturou o bi com 17 pontos de vantagem sobre Buemi.

