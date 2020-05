A Fórmula E realiza a sexta temporada de sua história, utilizando a segunda geração de seus carros, desde a temporada passada com um modelo de bateria suficiente para uma corrida completa, com a troca de carros sem necessidade de acontecer.

Mas mais do que a bateria, a evolução da potência dos carros da Fórmula E também vem evoluindo. O Gen2 Evo deve entrar em ação na temporada 2021/2022, com o carro de terceira geração nas temporadas seguintes.

Para Lucas di Grassi, campeão da categoria da temporada 2016/2017, esse modelo será importante, em uma comparação com o modelo da F1. Em entrevista ao jornalista Lito Cavalcanti, o piloto da Audi deu a dimensão da evolução.

“Pode até ser um chute meu, mas o carro de Fórmula E da terceira geração vai acelerar de zero a 200km/h tão ou mais rápido que o F1 atual, então já começa uma pressão de todos os lados, não só pela sustentabilidade de corridas na rua, mas de todos os lados, na tecnologia atual da F1.”

O jornalista também questionou di Grassi se com essa potência, se não era hora da F-E optar por circuitos permanentes, saindo da rua, uma das características principais da série elétrica.

“Eu não quero parar de correr no centro de Paris. Estamos ali nos Invalides, com a Torre Eiffel a 100 metros. No meu ponto de vista, poderíamos ter a potência modular. Temos um carro que chega a mil cavalos, só que em algumas pistas nós liberamos 250, na pista do México libera os mil. Isso é muito fácil de fazer no carro elétrico.”

“Não dá para você correr em um carro de 500 cavalos em Paris, não é seguro, o carro não consegue nem tracionar porque pula para caramba e não dá. Daria para corrermos em Macau, em Silverstone, em todos os lugares. Você pode até fazer aerodinâmica modular, suspensão modular. Eu gostaria até de correr em circunstâncias diferentes, até à noite, como em Le Mans.”

