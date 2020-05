F-E deve cancelar temporada se não conseguir correr até setembro

A Fórmula E ainda enfrenta um momento de incertezas sobre o destino de sua temporada 2019/20. O calendário está interrompido até o final de junho, mas os cancelamentos recentes das provas de Nova York e Londres significam que não restam corridas marcadas no momento. E a categoria já confirma que existe a possibilidade de cancelar a temporada caso a situação da pandemia não melhore.

Apesar da F-E estar em busca de circuitos permanentes para realizar eventos com portões fechados, o criador da categoria, Alejandro Agag, já deixou claro que a atual temporada não irá além de setembro.

A expectativa de Agag é que a F-E possa correr a temporada 2020/21 na íntegra, quando a categoria ganhará o status de campeonato mundial da FIA.

Agag disse ao Motorsport.com: "Se não pudermos correr em agosto e setembro, acho que não poderemos ir além disso. Teremos que sacrificar a atual temporada para podermos correr em dezembro [com a temporada 2020/21]".

"Mesmo com todas as interrogações e incertezas, acho muito difícil não conseguirmos fazer mais uma corrida. Isso seria um caso excepcional, mas estamos em um momento excepcional".

"Acho que conseguiremos fazer de duas a quatro corridas a mais, provavelmente duas rodadas duplas, e talvez até mais. Se fizermos isso, estaremos bem. Mas, como eu disse, não teremos provas depois de setembro. A partir daí vamos começar o trabalho da sétima temporada".

Agag mencionou fazer pelo menos mais uma prova porque a temporada teve, até o momento, seis corridas em cinco locais diferentes, sendo que o regulamento esportivo da F-E exige seis eventos para se qualificar como um campeonato.

O Motorsport.com apurou que a F-E está conversando com circuitos britânicos, como Silverstone, Donington Park e Brands Hatch, para receber a categoria. Agag também disse ao portal que a F-E pode abandonar os circuitos de rua por até três anos, enquanto os cidadãos não se sintam seguros com o paddock da categoria circulando entre metrópoles.

GALERIA: Veja os carros e pilotos da sexta temporada da Fórmula E

Galeria Lista Audi - Lucas Di Grassi 1 / 36 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Audi - Daniel Abt 2 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 3 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Porsche - Neel Jani 4 / 36 Foto de: Porsche Porsche - Andre Lotterer 5 / 36 Foto de: Porsche Motorsport Neel Jani, Tag Heuer Porsche, Porsche 99x Electric 6 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Techeetah - Jean-Eric Vergne 7 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Techeetah - Antonio Felix da Costa 8 / 36 Foto de: Techeetah Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 9 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Virgin - Robin Frijns 10 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Virgin - Sam Bird 11 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE06 12 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Venturi - Felipe Massa 13 / 36 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Venturi - Edoardo Mortara 14 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Venturi Racing 15 / 36 Foto de: FIA Formula E Nissan - Sébastien Buemi 16 / 36 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Nissan - Oliver Rowland 17 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nissan e.Dams, Nissan IMO2 18 / 36 Foto de: Nissan Motorsports Mahindra - Jerome d'Ambrosio 19 / 36 Foto de: XPB Images Mahindra - Pascal Wehrlein 20 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M6Electro 21 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Mercedes - Nyck de Vries 22 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes - Stoffel Vandoorne 23 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula, EQ Silver Arrow 01 24 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images BMW - Maximilian Günther 25 / 36 Foto de: BMW BMW - Alexander Sims 26 / 36 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 27 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Dragon - Brendon Hartley 28 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Dragon - Nico Müller 29 / 36 Foto de: Dragon Racing Nico Müller, Dragon Racing, Penske EV-4 exits the pit lane 30 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jaguar - James Calado 31 / 36 Jaguar - Mitch Evans 32 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 in the pit lane 33 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images NIO - Oliver Turvey 34 / 36 Foto de: Dan Bathie NIO - Ma Qinghua 35 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005 36 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

