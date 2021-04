A Fórmula E retoma as ações no final de semana, com a disputa da terceira e quarta etapas da temporada, em um traçado reformulado nas ruas de Roma. Esta será a terceira vez que a categoria competirá na capital italiana, onde o brasileiro Lucas Di Grassi possui um bom retrospecto: a vitória escapou em 2018, quando foi o segundo colocado. O piloto da equipe Audi ABT Sport Schaeffler voltou a pontuar ao chegar em sétimo na mais recente edição da prova em Roma, em 2019.

“Duas coisas estão animando a equipe para este final de semana: mostrar o potencial do nosso carro, que não pudemos fazer na primeira rodada dupla, e competir no novo traçado de Roma, que ficou muito emocionante”, resumiu Lucas. “A FIA e a F-E estão de parabéns pelo resultado dessa reformulação”.

Percorrendo trechos charmosos da histórica capital italiana, o novo traçado agora possui 3.385 metros, contra 2.860 metros da versão anterior.

“Foi preservada parte da pista anterior, mas a reformulação incluiu a adição de três novas curvas velozes, um trecho tecnicamente manhoso, além de retas mais longas e mais pontos de ultrapassagem”, conta o brasileiro.

“Deve ser uma das melhores pistas do calendário”, observou Di Grassi, que é um dos consultores da FIA e da F-E para o desenvolvimento das pistas utilizadas pela categoria.

Sobre o modelo Audi e-tron FE07, ele acredita que suas características podem ‘casar’ com as do traçado italiano.

“Nas duas primeiras etapas, na Arábia Saudita, nós já tivemos momentos de boa performance. O que faltou foi oportunidade para manter a constância e nos aproximarmos dos carros que estavam na frente”, disse.

“Um carro que parece ter potencial é sempre uma injeção de ânimo. Mas todo mundo sabe que na F-E a concorrência é forte e trabalha muito. Então, precisamos ver como as coisas vão acontecer lá na pista efetivamente. De qualquer forma, nosso time está otimista. E isso já é um ótimo começo”, concluiu.

TRETA entre Hamilton e Russell? Notícia que circula é VERDADEIRA ou FALSA?

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.