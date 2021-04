A Jaguar tornou-se mais uma montadora a confirmar na permanência no grid da Fórmula E na futura era do Gen3, novo carro que será introduzido na temporada 2022-23, mas optou por segurar o anúncio público. Por outro lado, a Mercedes explicou que ainda deve levar mais algumas semanas antes de assinar o contrato que dará sequência ao seu projeto na categoria.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a Jaguar se comprometeu com a nova era de carros de 470 bph e 120 quilos a menos. A montadora britânica esteve presente na reunião do Grupo de Trabalho Técnico de seis de abril para ter acesso aos dados da FIA das fornecedoras do Gen3, a Spark Racing Technology, a Williams Advenced Engineering e a Hankook.

Isso vem após o plano "Reimaginar", divulgado recentemente pela Jaguar, onde ela e a Land Rover projetam uma oferta maior de veículos elétricos até 2025.

Porém, a montadora optou por adiar o anúncio público de seu comprometimento de longo prazo à categoria (o Gen3 seguirá em vigor até o fim da temporada 2025-26), com o objetivo de montar um plano de programas de automobilismo mais amplos.

James Barclay, chefe da equipe Jaguar, confirmou ao Motorsport.com: "O que posso confirmar é que assinamos o registro para o Gen3. Isso está feito. O documento está assinado e estamos dando continuidade ao desenvolvimento".

"A FIA deu um calendário de registro, mas o anúncio de nossos planos futuros no esporte são parte da nossa estratégia do Reimaginar. Nesse momento, não temos mais nada a dizer. Assinamos e vamos seguir nosso desenvolvimento do Gen3".

Sobre a reunião do Grupo de Trabalho, Barclay adicionou: "Esse é realmente o primeiro estágio, onde recebemos informações sobre o carro, mas ainda estamos aguardando detalhes em algumas outras áreas".

"Fundamentalmente, nos dá informações suficientes para entender o pacote do carro. São os blocos de fundação, apenas o começo. Mas é um momento importante para termos um contexto geral".

A Jaguar é a quinta montadora a assinar o documento do novo ciclo, após Mahindra, DS Automobiles (parceira da Techeetah), Nissan e Porsche. A Dragon Penske, atual equipe de Sérgio Sette Câmara, está próxima de confirmar sua participação também.

Mercedes: Decisão final sobre Gen3 virá "nas próximas semanas"

O prazo inicial para as montadoras e equipes confirmarem sua permanência na F-E durante a era do Gen3 venceu no último dia 31 de março. Até aqui, pouco mais de uma semana depois, apenas cinco montadoras confirmaram sua presença, já incluindo a Jaguar. Mas o que chamou a atenção foi a decisão da Mercedes de não assinar o documento dentro desse período.

A assinatura, que confirma a presença de uma marca no grid até o final da temporada 2025-26, não era um prazo definitivo, mas era muito importante para que a equipe obtivesse acesso desde o começo aos dados referentes ao Gen3, nova geração de carros.

Apenas em seu segundo ano no campeonato como equipe oficial, a Mercedes divulgou um comunicado afirmando que precisava de clarificação sobre "detalhes importantes referentes à estrutura da categoria", mas elogiou as conversas "positivas sobre tópicos chaves como a implementação de um teto orçamentário".

Ian James, chefe da equipe Mercedes na F-E, falou com o Motorsport.com sobre o atraso: "Ainda estamos em discussão com a Formula E Operations, a detentora dos direitos comerciais. Precisamos finalizar alguns detalhes antes de nos comprometermos".

"Por causa da duração desse comprometimento, é crucial que os detalhes estejam absolutamente acertados".

Isso vem após uma novidade no regulamento financeiro feito pela FIA após as saídas de BMW e Audi. Caso uma montadora queira sair antes do fim do contrato, ela terá que seguir pagando a taxa de registro de R$2 milhões e o valor de homologação em cada temporada até o fim do ciclo.

James acrescentou: "A FIA estruturou, corretamente, de modo que eles estejam buscando comprometimento e estabilidade".

Apesar de ter perdido a reunião de 06 de abril, James disse que não é uma situação irreversível: "No momento não estou em posição de dizer se estamos mais próximos de ficar ou sair. Mas é essencial que sigamos trabalhando e garantindo que os pontos abertos sejam resolvidos, para podermos seguir na direção correta".

"Tendo dito isso, não é algo que pode seguir por semanas ou meses. Precisamos resolver isso nas próximas semanas, quando tomaremos a decisão final".

James ainda brincou que o diretor técnico da Mercedes, Nick Chester, ex-Renault na F1, deve estar querendo matar ele por ter perdido a reunião desta semana.

Mesmo com as negociações em aberto, a Mercedes está dando sequência ao plano de consolidar as operações da F-E em Brackley, junto à sede da F1.

