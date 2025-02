O brasileiro Lucas Di Grassi teve uma boa performance na quarta etapa da Fórmula E, disputada neste sábado em Jeddah, na Arábia Saudita, mas não conseguiu manter a posição e acabou em 16º.

Com um carro sem ritmo para acompanhar os concorrentes, Lucas largou da 16ª colocação e chegou a tomar a ponta depois de uma estratégia que o fez ultrapassar 70% do grid até a sexta das 31 voltas que teve a prova.

No seu segundo “modo ataque”, dispositivo que dá aos pilotos potência extra durante alguns minutos, a partir da volta 22, o brasileiro novamente chamou a atenção ao sair da 12ª colocação, fazer ultrapassagens precisas e ocupar o sexto lugar.

No entanto, o esforço para manter o ritmo e as brigas constantes reduziram bastante o nível de energia disponível e também desgastaram demasiadamente os pneus do carro do brasileiro em comparação aos concorrentes – e Lucas terminou a prova na mesma posição em que largou, em 16º.

”Foi bom andar lá na frente” – “Fizemos o que foi possível nessa corrida”, disse Di Grassi, que compete pela equipe estreante Lola Yamaha ABT. “Usamos uma estratégia mais agressiva, andamos na frente – foi muito bom estar lá novamente entre os primeiros, pelo menos por algumas voltas!"

"Mas infelizmente o carro ainda não está no nível que precisamos para sustentar um ritmo constante e terminar entre os líderes para, quem sabe, chegar no pódio".

'Mas a gente tem evoluído – o que é um bom sinal. É um trabalho que ainda está no início. Vamos continuar focando no desenvolvimento para que neste ano possamos terminar muito melhor do que começamos”, conclui.

A vitória na quarta etapa foi do inglês Oliver Rowland, da equipe Nissan, que com os resultados do final de semana assumiu a liderança da pontuação. A próxima etapa da F-E será disputada no dia 12 de abril, em Miami, nos Estados Unidos. Ao todo, a temporada 2024/2025, que começou em dezembro no Brasil, terá 16 etapas.

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!