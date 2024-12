Vai começar! A Fórmula E inicia neste fim de semana a temporada 2024/25, a 11ª de sua história, e o Sambódromo do Anhembi volta a receber o Mundial de Carros Elétricos para mais uma edição do ePrix de São Paulo.

Essa será a segunda passagem da F-E pelo país em 2024, após a etapa realizada em março. Porém, com as mudanças nas etapas e o retorno ao modelo de calendário usado nos primeiros anos da categoria, São Paulo passa a receber a abertura do campeonato.

O fim de semana no Anhembi marcará a estreia oficial dos novos carros da categoria, o Gen3 EVO, que traz mudanças importantes em relação à geração anterior. Há também a expectativa em torno do uso do carregamento rápido.

Em termos de grid, também temos diversas mudanças. Lucas di Grassi passa a ser o único representante brasileiro, correndo pela agora renomeada Lola Yamaha Abt. Ele terá como companheiro de equipe o barbadiano Zane Maloney, que deixa a F2. Já Sérgio Sette Câmara perdeu a vaga na então ERT, que passa a ser chamada Cupra Kiro. O mineiro foi anunciado como piloto reserva da Nissan.

Confira a programação da Fórmula E em São Paulo:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 17h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sábado 07h30 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Classificação Sábado 09h40 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Corrida Sábado 14h Band / Bandplay / Band.com.br

Lando PERDER VICE para Leclerc É VERGONHA? Toda a VERDADE sobre MAX vs RUSSELL, Pérez e + | CARRAPA



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!