Os organizadores da Fórmula E cancelaram o próximo teste de pré-temporada em Valência após as inundações torrenciais que deixaram pelo menos 158 pessoas mortas na região e, em vez disso, realizarão o evento em Jarama, ao norte da capital espanhola, Madri.

O campeonato totalmente elétrico deveria realizar quatro dias de corrida para todas as 11 equipes e as novas máquinas Gen3 Evo entre 4 e 7 de novembro no Circuito Ricardo Tormo.

Mas a região de Valência, no leste da Espanha, foi atingida por uma chuva equivalente a um ano no espaço de apenas oito horas na terça-feira, causando uma devastação generalizada que matou mais de 100 pessoas e muitas ainda estão desaparecidas.

As estradas de acesso dentro e fora do circuito foram completamente varridas pelas inundações repentinas, e os organizadores da F-E anunciaram na quarta-feira que o circuito estava inacessível para veículos.

Embora o Circuito Ricardo Tormo em si não tenha sido danificado, os problemas de acesso ao local, bem como os problemas logísticos mais amplos na área, fizeram com que a Fórmula E cancelasse o teste.

"Todos nós temos monitorado a trágica situação em Valência, onde inundações repentinas devastaram a região e ceifaram muitas vidas", disse um comunicado da F-E divulgado na quinta-feira.

"Nossos pensamentos estão com todos os afetados por esses terríveis eventos e nós da Fórmula E estamos analisando como podemos apoiar a região de forma prática durante esse período terrível".

Circuito Ricardo Tormo após a inundação Foto de: Paco Alcobendas

"Após consultar as autoridades locais, a FIA e nossos colegas do Circuito Ricardo Tormo, decidimos não prosseguir com nosso teste de pré-temporada em Valência, planejado para 4 a 7 de novembro".

"Embora, do ponto de vista logístico, fosse possível ir em frente, é importante não criar nenhuma distração ou usar recursos valiosos que são muito mais bem aproveitados para apoiar a comunidade local".

"Temos vários membros da equipe da Fórmula E que trabalharam em Valência na semana passada e queremos agradecê-los pessoalmente por tudo o que fizeram e continuam fazendo para apoiar a região".

A declaração acrescentou que um novo local, o Circuit del Jarama, sediará o evento programado, bem como o teste exclusivamente feminino, que será realizado de 5 a 8 de novembro.

E acrescentou: "A programação completa do evento será confirmada no devido tempo, enquanto enfrentamos uma série de desafios logísticos e operacionais que determinarão se é possível transferir nossas operações de teste para Madri dentro desse prazo".

O Circuito Ricardo Tormo deve sediar a conclusão da temporada de MotoGP de 2024 na semana seguinte, de 15 a 17 de novembro, com os organizadores declarando na quarta-feira que estão "comprometidos" em realizar a corrida, mas que seu foco está em apoiar as pessoas da comunidade.

Antes do GP da Malásia neste fim de semana, Marc Márquez afirmou que "eticamente falando, não acho que o GP de Valência deva ser realizado", acrescentando que ele só deve acontecer se todos os lucros forem doados às famílias das vítimas.

Mais recentemente, o GP de Emilia Romagna de 2023 foi cancelado pelos organizadores da Fórmula 1 depois de uma inundação na área que resultou em duas mortes.

Rico Penteado projeta GP BRASIL, analisa PUNIÇÃO DE MAX e comenta BRIGAS PELOS TÍTULOS | TELEMETRIA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!