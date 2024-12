Sérgio Sette Câmara não irá correr na Fórmula E em 2024-25, conforme anunciado pela sua agora ex-equipe, Kiro. David Beckmann substituirá o brasileiro e estará junto de Dan Ticktum, com ambos anunciados oficialmente apenas alguns dias antes do primeiro e-Prix do ano, em São Paulo.

Os dois pilotos foram confirmados na segunda-feira (2), embora seus nomes já constassem da lista oficial de inscritos para o Fórmula E de 2024-25, divulgada na semana passada.

A equipe americana fez uma publicação em suas redes sociais de agradecimento a Sette Câmara pelos dois anos de equipe, quando conquistou cinco resultados dentro do top 10.

O texto, publicado nas redes da Kiro, diz:

"À medida que nos aproximamos da nossa temporada de estreia, confirmamos que Sérgio não fará parte da nossa escalação de pilotos 24/25".

"Desde garantir cinco resultados entre os 10 primeiros em 30 largadas de corrida até incorporar a tenacidade e o espírito do nosso esporte, Sérgio deixou uma marca indelével na Kiro Race Co, ajudando a moldar a equipe no que ela é hoje. Somos profundamente gratos por sua dedicação inabalável, paixão e contribuições dentro e fora da pista".

"Obrigado, Sérgio, por cada momento, cada luta e cada passo à frente. Desejamos a você nada além de sucesso e felicidade na estrada que está por vir".

O atraso na decisão, com a rodada de abertura já neste fim de semana no Sambódromo do Anhembi, deve-se ao fato de a equipe ter passado por uma reformulação de marca durante o período entretemporadas, bem como por uma nova propriedade.

Anteriormente chamada de ERT na última temporada, antes da qual era conhecida como NIO 333, a equipe foi comprada pela empresa americana de investimentos The Forest Road Company, garantindo seu futuro no campeonato.

Ticktum permanece com a equipe pelo quarto ano, que será a primeira da escuderia como cliente, com a Kiro usando os motores Porsche que conquistaram os dois últimos títulos de pilotos.

O britânico de 25 anos afirmou que "esta é a maior motivação que já senti em um teste de pré-temporada", depois que ele terminou o evento de quatro dias na Espanha no mês passado com o segundo tempo mais rápido.

"Está claro para mim que Kiro está faminta, ambiciosa e pronta para fazer uma declaração na Fórmula E, e esse é exatamente o tipo de ambiente em que eu prospero como piloto de corrida", disse Ticktum.

Dan Ticktum, Kiro Race Co Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ao longo dos últimos anos, aprendi em primeira mão que a Fórmula E é diferente de qualquer outra forma de automobilismo: as corridas são implacáveis, as batalhas na pista são ferozes e levam você aos seus limites, exigindo absolutamente tudo do piloto e da equipe".

"Antes de uma nova temporada, é importante ter expectativas modestas, mas em uma categoria tão selvagem como essa, há oportunidades abertas a cada volta".

"Depois de um teste de pré-temporada promissor, espero que possamos converter essa atitude em desempenhos regulares entre os 10 primeiros. A atmosfera e a energia dentro da equipe são muito positivas, e mal posso esperar para começar a temporada".

Este ano marcará a primeira temporada de Beckmann em tempo integral na Fórmula E, tendo feito uma única aparição pela Andretti, cliente da Porsche, em Jacarta, em 2023.

O alemão de 24 anos atuou como piloto reserva da Porsche nas duas últimas temporadas, mas o chefe da equipe da Kiro, Alex Hui, insistiu que "não há pressão alguma da Porsche" para que Beckmann corra nesta temporada, que contará com o novo carro Gen3 Evo.

"Juntar-me à equipe Kiro para minha primeira temporada completa na Fórmula E é um sonho que se tornou realidade, e estou animado para encarar o desafio", disse Beckmann, que foi o melhor em uma das seis sessões de testes da pré-temporada no mês passado.

"Embora eu seja um novato este ano, acho que estou chegando à temporada com uma experiência única, pois vi a evolução do Gen2 para o Gen3 e, novamente, com o Gen3 Evo, em primeira mão, em minhas funções anteriores na Andretti e na Porsche.

"Nos testes, meu principal objetivo era me sentir confortável com o carro e me integrar bem à equipe e, no geral, a semana foi muito animadora.

"Toda a atmosfera neste momento é muito inspiradora e parece que estamos todos trabalhando na mesma direção, com um objetivo comum", conclui.

MAX VENCE COM FOLGA pós-ERRO DE NORRIS! Leclerc e Piastri top3. RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA debatem | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!