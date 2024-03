Chegou a hora! Neste fim de semana, a Fórmula E desembarca no Brasil pela segunda vez para mais uma edição do ePrix de São Paulo, quarta etapa da temporada 2024!

O Mundial de Carros Elétricos correrá novamente no circuito montado no Sambódromo do Anhembi que, no ano passado, entregou uma das melhores corridas da temporada. E o retorno vem sob a promessa de mais uma boa prova.

Após a rodada dupla de Diriyah, Nick Cassidy lidera o Mundial. Com uma vitória e dois terceiros lugares, o neozelandês está com 57 pontos, 19 à frente do alemão Pascal Wehrlein, da Porsche. O bicampeão Jean-Éric Vergne, da DS Penske, é o terceiro com 33, à frente do atual campeão Jake Dennis, com 28, enquanto o outro piloto da Jaguar, Mitch Evans, fecha o top 5 com 21.

Os dois representantes brasileiros do grid não vivem um bom começo de ano. Sérgio Sette Câmara conseguiu um nono lugar na primeira corrida de Diriyah e ocupa a 15ª posição com dois pontos, enquanto Lucas Di Grassi sofre em seu retorno à equipe Abt. No momento, o campeão de 2017 é o 21º colocado, sem pontos.

Confira a programação da Fórmula E em São Paulo:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 16h25 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sábado 07h25 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Classificação Sábado 09h40 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Corrida Sábado 14h Band / Bandplay / Band.com.br

