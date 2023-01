F-E: Bird comanda primeiro treino em Diriyah; Di Grassi é 9º

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E realiza neste fim de semana a primeira rodada dupla da temporada, em Diriyah, na Arábia Saudita. A programação desta quinta-feira previu apenas um treino livre, realizado às 18h do horário local.

Sam Bird foi o mais rápido do dia, com 1min10s402, dando ao todo 20 voltas. Jean-Eric Vergne colocou a Dragon Racing na segunda posição, a apenas 0s084 do britânico. A jaguar reapareceu na tabela com Mitch Evans, em terceiro, e a Dragon colocou seu segundo carro em quarto, com Stoffel Vandoorne.

O melhor brasileiro foi Lucas di Grassi, com 1min10s881, a 0s479 do líder, após 18 voltas. Sérgio Sette Câmara deu 21 giros e no melhor deles o mineiro cravou 1min11s119.

Nesta sexta-feira, às 7h30, acontece o segundo treino livre. Às 9h40 as ações voltam à pista árabe com o treino de classificação para a corrida 1, que acontece mais tarde, 14h, horários de Brasília.

Resultados

