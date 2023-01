Sette Câmara está animado para segunda e terceira etapas da F-E

Carregar reprodutor de áudio

O piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara desembarcou nesta semana na cidade de Diriyah, na Arábia Saudita, onde disputará neste fim de semana a segunda e terceira etapas do Campeonato Mundial de Fórmula E.

Após ter iniciado o calendário 2023 na Cidade do México, há duas semanas, a principal competição de veículos elétricos do planeta chega ao Oriente Médio para o seu segundo compromisso.

Em fase de adaptação e acerto do novíssimo carro Gen3 da equipe NIO 333 Racing o piloto de 24 anos está bastante animado. Após boa performance nos treinos livres do México Sette acredita que o carro já mostrou boa velocidade e pode figurar novamente entre os mais velozes da pista saudita.

Por outro lado, a preocupação com a administração de energia durante a corrida ainda é o ponto de maior atenção no box da equipe chinesa.

O traçado de rua da cidade de Diriyah, localizada na região metropolitana de Riad, tem extensão total de 2.495 metros é se apresenta como um dos mais desafiadores para os pilotos e equipes. Cercado pelas milenares muralhas que fecham a cidade ele mescla trechos muito rápidos com outra parte bastante técnica e sinuosa. As corridas terão um total de 21 voltas.

“O Gen3 é muito mais potente que o anterior, porém, os novos pneus do Campeonato são menos aderentes. Assim fica muito mais difícil controlar o carro, principalmente em uma pista com tantos trechos velozes como temos aqui em Diriyah.

"Não dá para forçar muito nas freadas e precisei me adaptar para pilotar de uma forma menos agressiva. Aqui teremos a primeira oportunidade de andar com esse novo carro num circuito de rua que, no fundo, é a realidade que encontraremos no restante da temporada".

"Será um grande desafio, acredito que irei bem, porém, imagino que teremos corridas bastante acidentadas e espero, sinceramente, estar longe dessas confusões”, concluiu o piloto de Belo Horizonte.

Diferente da programação dos demais finais de semana na Arábia Saudita a programação oficial começou nesta quinta-feira com o shakedown e primeiro treino livre. Amanhã (sexta-feira) os carros já voltam ao traçado para o segundo treino livre, classificação e a corrida da segunda etapa. No sábado, dia 28, a programação será a mesma de sexta-feira.

A Band irá transmitir a classificação e a corrida de sábado e, o Bandsports, a classificação e corrida de sexta-feira. Confira abaixo a programação oficial.

Sexta-feira | 27/01

07:30 - 08:00 - Treino 2 | YouTube (Fórmula E)

09:40 - 11:00 - Quali | Bandsports

14:00 - 15:00 - Corrida | Bandsports

Sábado | 28/01

07:30 - 08:00 - Treino 3 | YouTube (Fórmula E)

09:40 - 11:00 - Quali | Band

14:00 - 15:00 - Corrida | Band

F1: RICO PENTEADO diz se MERCEDES brigará com RED BULL e explica mudanças para 2023 | TELEMETRIA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #214 – Quem pode surpreender na temporada 2023 da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music