Com emoção até a última volta. Foi assim que a Ferrari conquistou pelo segundo ano consecutivo as 24 Horas de Le Mans. Nicklas Nielsen teve a incumbência de levar o carro #50 até a linha de chegada com apenas 3% de combustível/energia estimada, vivendo o drama de um problema de última hora que poderia tirar o triunfo.

O dinamarquês teve companhia de Miguel Molina e Antonio Fuoco em seu carro e recebeu a bandeirada com 14 segundos de vantagem sobre o Totyota #7 conduzido por Jose Pechito Lopez, que teve como companheiros Nyck de Vries e Kamui Kobayashi.

O Brasil marcou presença no pódio com Augusto Farfus, que chegou na segunda posição na classe LMGT3, ao lado de Darren Leung e Sean Gelael. A vitória ficou com a Porsche de Yasser Shahin, Morris Schuring e Richard Lietz, que encerrou os trabalhos em La Sarthe.

Oliver Jarvis, Bijoy Garg e Nolan Siegel conduziram o #22 da equipe United Autosports para a vitória na classe LMP2.

Outros brasileiros

Felipe Nasr, que teve como colegas Nick Tandy e Mathieu Jaminet, enfrentou problemas durante toda a jornada e o Porsche #4 teve que abandonar após batida do brasileiro já na manhã francesa.

Já o Cadillac #311 dos brasileiros Pipo Derani e Felipe Drugovich, que também contou com Jack Aitken, conseguiu terminar, mas apenas para ‘cumprir tabela’, a 31 voltas do líder. Na manhã deste domingo, Pipo acabou acertando as barreiras de pneus.

Nicolas Costa, que competiu no #59 da McLaren na LMGT3 ao lado de James Cottingham e Grégoire Saucy, abandonou após problemas na 19ª hora quando ocupava o quinto lugar.

Daniel Serra certamente teve o sabor mais amargo entre os brasileiros, já que sua Ferrari da GR Racing simplesmente parou quando restavam 33 minutos para o final.

Os olhares do Endurance agora se voltam para as 6 Horas de São Paulo, próxima etapa do WEC, que será realizada no dia 14 de julho. Quer garantir seus ingressos para a corrida em Interlagos? CLIQUE AQUI.

Resultados

VILLENEUVE tem RAZÃO sobre RICCIARDO? Ou "BATEU A CABEÇA", como diz Daniel? NARRADOR provoca piloto!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #14, com as histórias de Alex Barros na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!