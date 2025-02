Maximilian Gunther, da DS Penske, não desperdiçou a pole e conquistou a corrida 1 do e-Prix de Jeddah da Fórmula E, que teve um início caótico e o vencedor decidido nas últimas curvas. Oliver Rowland, da Nissan, e Taylor Barnard, da McLaren, completam o pódio da etapa saudita.

Gunther também garantiu a volta mais rápida, com tempo de 1min17s179.

Lucas di Grassi, piloto brasileiro da Yamaha Lola, ganhou posições e terminou a prova em 16º, mas foi desclassificado por exceder o limite máximo de energia total permitida.

Além disso, a etapa também foi marcado pela estreia do pit boost, recarga rápida de 10% de energia dos carros em 30 segundos.

Como foi a corrida

A corrida começou intensa, com Mitch Evans tocando na traseira de Pascal Wehrlein e, em seguida, no carro de Nyck de Vries, causando bandeira amarela. A batida causou um pneu furado para o piloto da Porsche e dano na asa de Evans. Mais para trás, o carro de Nico Muller "pulou" ao ser atingindo, causando o abandono do piloto da Andretti.

E, depois desse início caótico, o carro de Antônio Félix da Costa também teve problemas na asa traseira, que se descolou e caiu na pista. Voltas depois da colisão em sequência, Evans foi para os boxes para trocar a asa dianteira. Tempos depois, os comissários puniram Evans em cinco segundos.

Na sétima volta, foi estabelecido safety car para retirada de detritos da pista, incluindo a parte da asa de Félix Da Costa, o que beneficiou os pilotos da Lola Yamaha, incluindo Di Grassi.

Com a pista ser liberada pela bandeira verde, a disputa começou quente, com De Vries tocando o carro de Barnard e com Rowland conseguindo ultrapassar Gunther em seguida.

Em sequência, duas estratégias em pista foram notadas: Quem decidiu ir para os boxes para utilizar o pitboost ou quem permaneceu na pista e utilizou o modo de ataque.

Depois da sequência geral de paradas para recarga, os antes líderes da corrida disputaram as posições na parte de trás do grid, com Rowland, na estratégia de atacar para depois ir para o pit boost, indo melhor que os rivais de pista e voltando à liderança.

Enquanto isso, De Vries aproveitou o modo ataque para ultrapassar Hughes, que ficou na sua cola para recuperar a segunda colocação. Na volta 25, ambos ativaram o modo e ataque e disputaram ferozmente a segunda colocação, com Gunther levando a melhor.

Na frente, Rowland até utilizou o modo de ataque, mas o piloto alemão da Penske começou a se aproximar cada vez mais, buscando a liderança. Apesar disso, o piloto da Nissan conseguiu se manter na liderança, com mais alguns segundos de modo de ataque.

Mesmo com a instauração da bandeira amarela e do safety car mais cedo na corrida, a direção de prova decidiu não aumentar o número de voltas da corrida. Na disputa pelo terceiro lugar, o novato da McLaren, Barnard, conseguiu superar De Vries.

E, nas duas últimas voltas, Gunther e Rowland lutaram pela liderança com apenas poucos décimos separando os dois pilotos e, se aproveitando dessa disputa, Barnard vinha atrás. O piloto da Nissan e Gunther lutaram muito, mas quem se deu melhor foi o alemão, que garantiu a vitória, depois de largar na frente e de espantar a 'maldição da pole position' da F-E.

